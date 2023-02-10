День святого Валентина – час для романтичних побачень. Цей день дозволить найважливішій людині показати всю свою любов і турботу.

Найкращий подарунок – це радісні моменти, які потім перетворюються на справжні спогади. Зараз провести День святого Валентина можна у різний спосіб – не сумнівайтеся, близька людина запам’ятає це на все життя.

Факти ICTV підготували найкращі ідеї побачень на 14 лютого.

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Ковзанка

Стара добра класика. Це ідеальне зимове заняття та чудовий спосіб відсвяткувати День святого Валентина. Навіть якщо друга половинка не вміє кататися – чудова можливість навчитися це зробити.

Подорож

І якщо в умовах війни вирушити в інші країни по відпочинок вдасться не у всіх, можна подорожувати Україною. Львів, Одеса – у цих містах закоханим парочкам точно є чим зайнятися.

Побачення у Minecraft

Не повірите, але провести час зі своїм бойфрендом можна, навіть не виходячи з дому. Влаштуйте романтичний вечір у Minecraft, побудуйте будинок, посадіть дерево. Дайте волю своїй фантазії, і ви точно не залишитеся розчарованими. Це місце для можливостей, яке затягне не на один вечір.

Настільні ігри

Хто сказав, що ігри тільки для дітей? Одягніть свої найзатишніші піжами, візьміть закуски та пляшку шампанського, влаштуйтеся зручніше і зіграйте в улюблену настільну гру. Щоб було цікавіше – можна навіть погодитись на призи.

Пікнік

На вулиці зима, але це не привід відмовлятися від посиденьок на покривалі! Візьміть із собою кошик, ковдру, бутерброди та пляшку вина та влаштуйте романтичний пікнік, не виходячи з дому. Свічки зараз точно є у кожному будинку – вони додадуть романтики та зроблять атмосферу пікантною.

Кулінарія

Шлях до серця лежить через шлунок, тому організуйте домашню вечерю при свічках на двох! Спільне проведення часу – відмінний спосіб зблизитися.

Вечір кіно

Є безліч романтичних фільмів, які можна дивитися зі своєю другою половиною в День святого Валентина. Можна обмежуватися не тільки комедіями – багато хто любить хорори – у мережі їх на будь-який смак.

Йога

Чудовий варіант, щоб зблизитися і порозумітися з партнером. Ви можете навіть не виходити з дому, адже всі заняття є у вільному доступі на YouTube, потрібно лише налаштуватися на цю активність і дати тілу розслабитися.

Караоке

Якщо у вас з вашим партнером сходяться музичні уподобання, це знак! Потрібно разом йти в караоке та виконувати свої улюблені пісні українською та англійською. Кожен підпільний артист має пару козирів у рукаві.

Похід у музей

Підходить для любителів культурного проведення часу. У них також є місця, де можна посидіти, поїсти та поспілкуватися. Ходіть за руку, дивіться на витвори мистецтва та черпайте натхнення. Якщо вам ліньки вставати з м’якого дивана, є безліч доступних онлайн-музеїв.

Танці

Підходить для любителів культурного проведення часу. У них також є місця, де можна посидіти, поїсти та поспілкуватися. Можливо, натхнення прийде завдяки прекрасному і присутності другої половинки поруч.