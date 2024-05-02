До Великодня в магазинах є велика кількість пасок. Можна обрати будь-яку, що прийдеться до смаку, але краще випекти самостійно, за улюбленим рецептом.

Чим змащувати форми для пасок, щоб випічка вийшла рум’яною та не підгоріла, читайте секрети випікання в матеріалі Фактів ICTV.

Випікання пасок – історія та традиції

Паска – це особлива випічка на свято Великодня. Її вважають одним з найдавніших символів Воскресіння Ісуса Христа. Побутує думка, що традиція пекти паски походить іще з дохристиянських часів. Тоді великодній хліб готували прісним. Зараз господині використовують безліч рецептів для приготування святкової випічки та відповідально підходять до самого процесу.

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Випікати паски потрібно тільки у гарному настрої. У приміщенні мають панувати спокій і позитив.

Усі інгредієнти та посуд готуються заздалегідь.

Яку форму краще обрати для випікання паски

Для випікання паски можна використовувати форми, виготовлені самостійно, із заздалегідь очищених бляшанок, а можна придбати готові в магазині.

Форми для випікання пасок можуть бути:

Металеві (роз’ємні). Такі форми зручні та практичні, випічка добре пропікається і її легко діставати. До того ж, їх можна використовувати не один рік.

Силіконові. Випічка також добре пропікається, її легко діставати, оскільки такі форми дуже гнучкі.

Паперові. Це одноразові форми, які краще використовувати за випікання великої кількості пасок. Окрім зручності, вони ще можуть слугувати декором, а також сприятимуть тривалому зберіганню паски.

Тепер розберімося, чим краще змащувати форми для пасок та які інгредієнти для цього краще використовувати.

Чим змащувати форми для паски

Деякі форми необхідно обов’язково змащувати.

Чим змащувати металеві форми для паски

Металеві форми треба обов’язково змащувати.

Для цього можна використовувати:

вершкове масло; рослинну олію; іноді господині використовують смалець.

Дно форми необхідно додатково застелити пергаментом. Силіконові форми можна змастити так само.

Чим змащувати паперові форми для паски

Багатьох господинь цікавить, змащувати паперові форми для пасок чи ні?

Якщо ви обрали такий варант, то клопоту буде менше, ніж із металевими. Зазвичай паперові форми не потрібно змащувати, адже після випікання паски не дістають. Але на бажання можна змастити дно форми вершковим маслом або олією. Потім заповніть форму тістом на одну третину та випікайте.