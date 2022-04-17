Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Христос воскрес! Листівки зі світлим святом Великодня

17 Квітня 2022, 06:33
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Христос воскрес! Листівки зі світлим святом Великодня

17 квітня християни західного обряду святкують Великдень – один із найголовніших днів у церковному календарі.

Великдень приурочений Воскресінню Ісуса Христа і символізує перемогу життя над смертю.

Сьогодні Великдень святкують римо-католики, частина греко-католиків і протестантів, а також Фінляндська православна церква.

Не забудьте привітати зі святом близьких – найкращі листівки з католицьким Великоднем ми зібрали в матеріалі.

Листівки з Великоднем

Привітання с Великоднем у листівках



Листівки з Великоднем

Читайте також:
храмКатолицький Великдень: де та о котрій дивитися богослужіння

Християни східного обряду святкуватимуть Великдень 2022 уже за тиждень – 24 квітня. Сьогодні в їхньому календарі не менш важливий день – Вербна неділя.

Більше про традиції Вербної неділі 2022, заборони та прикмети 17 квітня – у матеріалі.

Теги
Великдень , Привітання
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь