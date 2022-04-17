17 квітня християни західного обряду святкують Великдень – один із найголовніших днів у церковному календарі.

Великдень приурочений Воскресінню Ісуса Христа і символізує перемогу життя над смертю.

Сьогодні Великдень святкують римо-католики, частина греко-католиків і протестантів, а також Фінляндська православна церква.

Не забудьте привітати зі святом близьких – найкращі листівки з католицьким Великоднем ми зібрали в матеріалі.















Християни східного обряду святкуватимуть Великдень 2022 уже за тиждень – 24 квітня. Сьогодні в їхньому календарі не менш важливий день – Вербна неділя.

Більше про традиції Вербної неділі 2022, заборони та прикмети 17 квітня – у матеріалі.