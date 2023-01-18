19 січня, у день Хрещення Господнього, завершується цикл новорічно-різдвяних свят. Багато хто вже встигли відпочити в колі сім’ї, підбити підсумки 2022 року, набратися сил, поставити перед собою цілі та плани на 2023 рік.

Факти ICTV розкажуть про традиції та історію Хрещення Господнього, яке є дуже важливим святом для вірян.

Історія свята

Історія свідчить, що хрещення було одним з найважливіших подій у житті Ісуса Христа — він зважився на цей крок у віці 30 років.

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Хоч він і був безгрішним, зробив це, щоб не ставити себе вище за інших праведників.

Обряд проводився непомітно для оточення у річці Йордан. Хрестив святого Іоан Предтеча, найближчий попередник Ісуса Христа.

Під час Хрещення Господнього на землю явився Святий Дух і назвав Христа Сином Божим.

Після цього Ісус вирушив у пустелю, де 40 днів молився та готувався до своєї місії на землі. Весь цей період він нічого не їв, а також відмовлявся від спокуси, яку на нього насилав диявол.

Історія свята розпочалася приблизно у II столітті. Про нього мимохіть згадував богослов Климент Олександрійський.

Традиції свята

За традицією, святкування починається напередодні з Хрещенського святвечора. Його ще називають Голодною кутею.

Опівночі деякі люди йдуть до річок, оскільки існує повір’я, що перед Водохрещем вода хвилюється.

Наступного дня люди йдуть купатися ополонці, яку вирізують у формі хреста для зручного пірнання.

Наші пращури вірили, що набрана вода з річки є святою і може вилікувати від будь-якої хвороби. До того ж вона не псується тривалий час — її можна додавати в їжу та чай. Воду, принесену з річок чи освячену на Водохреще у церкві, давали випити кожному члену сім’ї натще.

Дівчата перед умиванням клали у воду намисто або грон калини, щоб бути красивими.

Багато хто вірить, що вода також позитивно впливає на оселю — з самого ранку заведено окроплювати всі кімнати, і навіть домашнім тваринам давали попити — це допоможе мешканцям будинку вберегтися від хвороб.

Люди вірили, що хрещені 19 січня будуть все життя щасливими — їх не братиме зараза, а особисте життя процвітатиме, як і добробут у домі. Закохані, які цього дня домовляться про весілля, створять міцну родину.

Прикмети на Хрещення Господнє