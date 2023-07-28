Щороку 28 липня в Україні відзначають державне свято – День хрещення Київської Русі. Воно приурочене на честь однієї з найважливіших релігійних подій в українській історії – заснування в нашій країні християнства князем Володимиром Великим.

У 2023 році відзначається 1035-річчя хрещення Русі. Цього дня в храмах проводять служби, також необхідно вітати одне одного. Факти ICTV підготували привітання в картинках із Днем хрещення Київської Русі-України 2023.

В Україні це свято почали відзначати в 2008 році в рамках святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі. Ініціатором став третій президент України Віктор Ющенко.

Оскільки в 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, який почне діяти вже з 1 вересня, то дата святкування цього дня припадатиме на 15 липня.

До слова, Факти ICTV пропонують пройти вам тест на знання історії хрещення Київської Русі.