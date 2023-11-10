У п’ятницю, 10 листопада, відзначається Міжнародний день бухгалтера. Сьогодні варто привітати всіх, хто пов’язаний з бухгалтерською, економічною чи аудиторською діяльністю.

Дата святкування була обрана не випадково, оскільки саме 10 листопада 1494 року венеційський математик Луки Пачолі видав книгу Все про арифметику, геометрію і пропорції.

В ній містився опис бухгалтерських ордерів, системи щоденного зведення дебету і кредиту, обліку активів, пасивів, капіталу тощо. Завдяки цій книзі Луку Пачолі прозвали “батьком бухгалтерії”.

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З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем бухгалтера у листівках та СМС.

Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2023

З Днем бухгалтера вітаю!

Лиш найкращого бажаю.

Хай сьогодні, в ваше свято

Буде радості багато!

Зичу миру та натхнення,

Успіхів у сьогоденні,

Хай в роботі таланить,

Щастя буде кожну мить!

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З Днем бухгалтера! Нехай робота приносить задоволення та матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а прибутки перевищують витрати. Бажаю сил, терпіння, кар’єрних взлетів та щастя в особистому житті!

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Все тримається в наш час

Лиш, бухгалтери, на вас.

Завжди розум ясний мати

Я вам хочу побажати,

Стомлюватись дуже рідко,

Рахувати легко й швидко.

Відчувати любов та повагу,

Не втрачати рівновагу.

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Вітаю з професійним святом – Днем бухгалтера! Дякую за ваш професіоналізм, найточніші розрахунки та гідну роботу. Будьте енергійні, оптимістичні та креативні. Не втрачайте вправність, примножуйте знання, досягайте своїх цілей та ніколи не зупиняйтесь!

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Вітаю з Міжнародним Днем бухгалтера! Бажаю яскравих днів, рідних людей поруч, успіхів у всіх справах, міцного здоров’я та взаємного кохання. Нехай робота приносить задоволення та гідну зарплату! Нехай керівництво завжди розуміє ваші потреби і йде вам назустріч. Зі святом!

Міжнародний день бухгалтера 2023 – картинки