У п’ятницю, 10 листопада, відзначається Міжнародний день бухгалтера. Сьогодні варто привітати всіх, хто пов’язаний з бухгалтерською, економічною чи аудиторською діяльністю.
Дата святкування була обрана не випадково, оскільки саме 10 листопада 1494 року венеційський математик Луки Пачолі видав книгу Все про арифметику, геометрію і пропорції.
В ній містився опис бухгалтерських ордерів, системи щоденного зведення дебету і кредиту, обліку активів, пасивів, капіталу тощо. Завдяки цій книзі Луку Пачолі прозвали “батьком бухгалтерії”.
З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем бухгалтера у листівках та СМС.
Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2023
З Днем бухгалтера вітаю!
Лиш найкращого бажаю.
Хай сьогодні, в ваше свято
Буде радості багато!
Зичу миру та натхнення,
Успіхів у сьогоденні,
Хай в роботі таланить,
Щастя буде кожну мить!
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З Днем бухгалтера! Нехай робота приносить задоволення та матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а прибутки перевищують витрати. Бажаю сил, терпіння, кар’єрних взлетів та щастя в особистому житті!
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Все тримається в наш час
Лиш, бухгалтери, на вас.
Завжди розум ясний мати
Я вам хочу побажати,
Стомлюватись дуже рідко,
Рахувати легко й швидко.
Відчувати любов та повагу,
Не втрачати рівновагу.
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Вітаю з професійним святом – Днем бухгалтера! Дякую за ваш професіоналізм, найточніші розрахунки та гідну роботу. Будьте енергійні, оптимістичні та креативні. Не втрачайте вправність, примножуйте знання, досягайте своїх цілей та ніколи не зупиняйтесь!
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Вітаю з Міжнародним Днем бухгалтера! Бажаю яскравих днів, рідних людей поруч, успіхів у всіх справах, міцного здоров’я та взаємного кохання. Нехай робота приносить задоволення та гідну зарплату! Нехай керівництво завжди розуміє ваші потреби і йде вам назустріч. Зі святом!