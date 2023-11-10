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Хай гроші в мішечку гріють сердечко! Привітання з Міжнародним днем бухгалтера

10 Листопада 2023, 07:03
Валентина Чорна редакторка стрічки
бухгалтер, робота
Джерело: Pexels

У п’ятницю, 10 листопада, відзначається Міжнародний день бухгалтера. Сьогодні варто привітати всіх, хто пов’язаний з бухгалтерською, економічною чи аудиторською діяльністю.

Дата святкування була обрана не випадково, оскільки саме 10 листопада 1494 року венеційський математик Луки Пачолі видав книгу Все про арифметику, геометрію і пропорції.

В ній містився опис бухгалтерських ордерів, системи щоденного зведення дебету і кредиту, обліку активів, пасивів, капіталу тощо. Завдяки цій книзі Луку Пачолі прозвали “батьком бухгалтерії”.

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З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем бухгалтера у листівках та СМС.

Привітання з Міжнародним днем бухгалтера 2023

З Днем бухгалтера вітаю!
Лиш найкращого бажаю.
Хай сьогодні, в ваше свято
Буде радості багато!

Зичу миру та натхнення,
Успіхів у сьогоденні,
Хай в роботі таланить,
Щастя буде кожну мить!

***

З Днем бухгалтера! Нехай робота приносить задоволення та матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а прибутки перевищують витрати. Бажаю сил, терпіння, кар’єрних взлетів та щастя в особистому житті!

***

Все тримається в наш час
Лиш, бухгалтери, на вас.
Завжди розум ясний мати
Я вам хочу побажати,
Стомлюватись дуже рідко,
Рахувати легко й швидко.
Відчувати любов та повагу,
Не втрачати рівновагу.

***

 Вітаю з професійним святом – Днем бухгалтера! Дякую за ваш професіоналізм, найточніші розрахунки та гідну роботу. Будьте енергійні, оптимістичні та креативні. Не втрачайте вправність, примножуйте знання, досягайте своїх цілей та ніколи не зупиняйтесь!

***

Вітаю з Міжнародним Днем бухгалтера! Бажаю яскравих днів, рідних людей поруч, успіхів у всіх справах, міцного здоров’я та взаємного кохання. Нехай робота приносить задоволення та гідну зарплату! Нехай керівництво завжди розуміє ваші потреби і йде вам назустріч. Зі святом!

Міжнародний день бухгалтера 2023 – картинки

День бухгалтера

Привітання з Міжнародним днем бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера – картинки

Міжнародний день бухгалтера

Листівки з Міжнародним днем бухгалтера

Міжнародний день бухгалтера

День бухгалтера – привітання у листівках

Міжнародний день бухгалтера

Картинки до Дня бухгалтера 2023

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