День рієлтора в Україні щорічно відзначається 9 жовтня. 2022 року свято припадає на неділю.
Саме час привітати тих, хто допомагає вирішити одне із найскладніших питань – вибір житла. Знайти найкращий варіант будинку чи квартири не за всі гроші світу – на таке здатний лише професіонал, який знає свою справу.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем рієлтора у листівках та СМС, які порадують майстрів своєї справи навіть на відстані. Теплі слова допоможуть зарядитись енергією на весь робочий тиждень.
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День рієлтора прийшов,
Ми сідаємо всі за стіл,
Щоб келихи підіймати,
Від душі всіх поздоровляти!
Ми бажаємо вам здоров’я
Дуже міцного, на вік,
Щоб поруч була
Найголовніша людина!
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Рієлтор розумний і швидкий,
В один момент допоможе вам!
Продати, купити, міняти –
Йому всі операції по руках!
Бажаємо йому успіху,
Добра і ясних днів!
Нехай буде більше щастя,
Наллємо вина по вінця!
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Бажаємо вигідних пропозицій і угод
Адже в майні Ви неодмінно аси.
Нехай збувається все те, що хотілося
Бажаємо днів Вам барвистих і ясних!
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Рієлтори, з професійним святом! Всім адекватних продавців і покупців, орендарів та орендодавців, а решту зробить ваш професіоналізм!
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У День рієлтора бажаю легко знаходити потрібний варіант, без особливих зусиль задовольняти умови та потреби клієнтів, працювати з чесними людьми, не зустрічати проблем ні фізичних, ні юридичних, вірити завжди в себе, отримувати бажаний результат в будь-якій справі, наповнювати своє життя благом і достатком!
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Жовтень у розпалі – величезна кількість свят приготувала нам середина осені. Свій день відзначатимуть величезну кількість професіоналів. Саме час розпланувати свої вихідні, щоб провести дні відпочинку у родинному колі чи друзів. Скільки вихідних днів у жовтні можна дізнатись на Фактах ICTV.