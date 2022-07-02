День податкової служби України щороку відзначають 2 липня. 2022 року це професійне свято припадає на суботу.

Саме час привітати тих, чия робота – стежити та організовувати поповнення бюджету країни чи міст. Справжні професіонали роблять все, щоб підприємці та просто мешканці країни справно платили за послуги та товари, якими користуються.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем податкової служби у листівках та СМС, які порадують знайомих податківців навіть на відстані.

Зараз дивляться

***

Слідкувати за наповненням бюджету –

Завдання, прямо скажемо, непросте.

Тому бажаємо вам успіхів і злету,

Пишалися щоб вами всі за це!

***

Хоч стресом служба ця й відома

Але шануємо ми, звичайно, тих

Перед ким рахунки всі відкривають свідомо,

Адже прибуток держави – ваш успіх.

Податковий інспектор – найчесніший.

І непідкупний із живучих на землі

Хай люди говорять про вас тільки приємне

Бажаю успіхів у вашім ремеслі.

***

Вітаю вас друзі,

З професійним святом,

У житті і у роботі

Успіхів бажаю.

Нехай все за що беретесь,

Вдається на славу,

Щоби з вами Україна,

Золотою стала.

***

Лікар, вчитель, діти і пенсіонери –

Чекають від вас праці чесної, не секрет –

Тримається на малому в майбутнє віра –

Платяться податки, – є в країні бюджет!

***

Хоч стресом служба ця й відома

Але шануємо ми, звичайно, тих

Перед ким рахунки всі відкривають свідомо,

Адже прибуток держави – ваш успіх.

***

Липень уже настав – саме час ознайомитися зі святами, які підготувала середина літа. Окрім Дня податкової служби, свій професійний день відзначатимуть рибалки, бухгалтери та аудитори. А наприкінці місяця припадає День хрещення Київської Русі – України. Подивитися календар свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.