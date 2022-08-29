Горіховий Спас – останній із трьох спасів, які відзначають віряни цього літа. Свято щорічно припадає на 29 серпня, і цього дня заведено пекти хліб та святити його у церкві.

Саме час розділити цей важливий день із близькими – наприклад, зустрітися сім’єю за святковим столом, де всі зможуть насолодитися хлібом із цього літнього врожаю, а також провести літо та підготуватися до осені.

Факти ICTV підготували найкращі листівки у Viber на Горіховий Спас, які зігріють теплим словом та зарядять позитивом на цілий день сім’ю чи друзів навіть на відстані.

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І хоча Горіховий Спас заведено святкувати з меншим розмахом, ніж Яблучний та Медовий, але ігнорувати важливу дату не можна. Раніше в селах до 29 серпня починали збирання пшениці, а також чистити колодязі та річки, щоб не залишитися холодною зимою без води.

Як у будь-якого іншого релігійного свята, він має і заборони. Наприклад, на Горіховий Спас не можна ходити в ліс, лінуватися, лаятися з близькими, бажати іншим поганого, а також відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Літо вже позаду – незабаром настане осінь. Вересень порадує українців величезною кількістю свят, до яких варто підготуватись заздалегідь – розпланувати вихідні, а також побувати за сімейним столом. Ознайомитися з календарем церковних свят вересня 2022 можна на Фактах ICTV.