29 серпня святкується третій та останній серпневий Спас – Горіховий, його також називають Хлібним, Нерукотворним Спасом чи Спасом на полотні. За день до цього, 28 числа, віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.
У Горіховий Спас, як у Медовий та Яблучний, існують свої традиції. Їх поєднує те, що треба ходити до храму.
Історія свята Горіховий Спас
Третій Спас присвячений перенесенню з Едесси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. Є кілька історій, проте найдавніша пов’язана з чарівним зціленням хворого царя Едеси Абгара. Спочатку до нього було послано художника, щоб зобразити образ Ісуса, однак у того нічого не вийшло.
Засновник місцевої церкви вирішив принести цареві хустку, якою колись витер обличчя Ісус після вмивання. Вважалося, що на ній відбився його образ. Таким чином цар зцілився. Звідси і йдуть назви – Нерукотворний Спас чи Спас на полотні.
Горіховим називають Спас, оскільки до кінця літа зріють лісові та волоські горіхи. А Хлібним – тому що закінчення жнив, початок посіву та випікання хліба з нового врожаю.
Традиції на Горіховий Спас 2022
- Прийнято ходити до церкви, освячувати горіхи та хліб, випечений із нового врожаю.
- На столі має бути горіхова настоянка, хліб та пироги.
- Цього дня господині зазвичай робили заготівлі на зиму та збирали горіхи.
- Наші пращури в Горіховий Спас ткали полотна і шили одяг.
- Також за старих часів господарі чистили джерела та колодязі, щоб не залишитися без води.
Горіховий Спас святкують з меншим розмахом, ніж Медовий та Яблучний.