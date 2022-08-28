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Горіховий Спас 2022: історія та традиції свята

28 Серпня 2022, 08:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Горіховий Спас 2022: історія та традиції свята

29 серпня святкується третій та останній серпневий Спас – Горіховий, його також називають Хлібним, Нерукотворним Спасом чи Спасом на полотні. За день до цього, 28 числа, віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.

У Горіховий Спас, як у Медовий та Яблучний, існують свої традиції. Їх поєднує те, що треба ходити до храму.

Історія свята Горіховий Спас

Третій Спас присвячений перенесенню з Едесси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. Є кілька історій, проте найдавніша пов’язана з чарівним зціленням хворого царя Едеси Абгара. Спочатку до нього було послано художника, щоб зобразити образ Ісуса, однак у того нічого не вийшло.

Зараз дивляться

Засновник місцевої церкви вирішив принести цареві хустку, якою колись витер обличчя Ісус після вмивання. Вважалося, що на ній відбився його образ. Таким чином цар зцілився. Звідси і йдуть назви – Нерукотворний Спас чи Спас на полотні.

Горіховим називають Спас, оскільки до кінця літа зріють лісові та волоські горіхи. А Хлібним – тому що закінчення жнив, початок посіву та випікання хліба з нового врожаю.

Традиції на Горіховий Спас 2022

  • Прийнято ходити до церкви, освячувати горіхи та хліб, випечений із нового врожаю.
  • На столі має бути горіхова настоянка, хліб та пироги.
  • Цього дня господині зазвичай робили заготівлі на зиму та збирали горіхи.
  • Наші пращури в Горіховий Спас ткали полотна і шили одяг.
  • Також за старих часів господарі чистили джерела та колодязі, щоб не залишитися без води.

Горіховий Спас святкують з меншим розмахом, ніж Медовий та Яблучний.

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