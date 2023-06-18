День батька у 2023 році припадає на 18 червня. Свято присвячене всім тим чоловікам, які доклали руку до виховання своїх дітей.

Батько завжди приходить на допомогу, і може дати дуже мудру і корисну пораду. Тато – один із найважливіших людей у наших життях. Свято 18 червня – чудова можливість показати всю свою любов і турботу. Теплі слова або подарунок точно зігріють серце і піднімуть настрій.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем батька, які допоможуть передати свої почуття.

Крім листівок, можна також зробити і приємний подарунок на День батька. Наприклад, провести весь день разом, або навіть піти на риболовлю і будь-яке інше улюблене хобі батька. Головне, щоб цей день запам’ятався світлим і позитивним, навіть у цей непростий час.

Червень у самому розпалі – зовсім скоро його замінить липень. Середина літа також принесе українцям величезну кількість свят. Наприклад, на 7 число припадає Івана Купала, а на 28 – День Української Державності. Дізнатися більше про свята липня 2023 року можна на Фактах ICTV.