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Головна опора в житті: найкращі листівки до Дня батька 2023

18 Червня 2023, 06:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
День батька
Джерело: Unsplash

День батька у 2023 році припадає на 18 червня. Свято присвячене всім тим чоловікам, які доклали руку до виховання своїх дітей.

Батько завжди приходить на допомогу, і може дати дуже мудру і корисну пораду. Тато – один із найважливіших людей у наших життях. Свято 18 червня – чудова можливість показати всю свою любов і турботу. Теплі слова або подарунок точно зігріють серце і піднімуть настрій.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем батька, які допоможуть передати свої почуття.

День батька День батька День батька День батька День батька

Крім листівок, можна також зробити і приємний подарунок на День батька. Наприклад, провести весь день разом, або навіть піти на риболовлю і будь-яке інше улюблене хобі батька. Головне, щоб цей день запам’ятався світлим і позитивним, навіть у цей непростий час.

Червень у самому розпалі – зовсім скоро його замінить липень. Середина літа також принесе українцям величезну кількість свят. Наприклад, на 7 число припадає Івана Купала, а на 28 – День Української Державності. Дізнатися більше про свята липня 2023 року можна на Фактах ICTV.

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