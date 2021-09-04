В Україні вдалося синтезувати голос Тараса Шевченка. Для цього використали технологію нейронної мережі, а для основи голосу — двійників, схожих на відомого поета. Вікна-новини дізналися, як же говорив Шевченко і хто з українців став його прототипом.

Ідея відтворити голос Шевченка належить креативній команді. Їх ніхто не просив і ніхто не платив.

– Є аудіокниги, де Андрухович або Жадан начитують самі себе. Ми подумали — чому не може Шевченко начитати сам себе? – розповідають розробники.

Ентузіасти почали шукати людей, які могли б зробити неможливе можливим. Будову голови програмісти та дизайнери відтворювали завдяки посмертній масці. Крім цього, шевченкознавці відшукали десятки згадок про те, як поет поводився, виглядав і говорив.

Форма черепа, спосіб життя, зовнішність, захворювання — все це може вплинути на голос людини.

Тому команда почала пошуки схожих на Шевченка чоловіків. З понад сотні двійників нейронна мережа дібрала трьох найрепрезентативніших претендентів.

– Три людини, обраних нейронною мережею, виявилися письменником, художником і військовим. Тобто, всі три характеристики, які дуже відповідали багатовекторного образу самого Тараса Григоровича, — розповідають ентузіасти.

З голосів двійників поета нейронна мережа синтезувала один тембр. Багатофакторна 3D-модель заговорила голосом, якого нині не існує.

Створення голосу Шевченка за версією штучного інтелекту забрало понад рік, мільйон гривень і праця півтори сотні людей. Серед найближчих планів — дати синтезованому Шевченку можливість зазвучати у власному музеї.