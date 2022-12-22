22 грудня в день зимового сонцестояння відзначають професійне свято працівники енергетики та електротехнічної промисловості – День енергетика. У 2022 році ця дата припала на будній день – четвер.
Енергетик – важлива і потрібна професія. Наразі життя сучасних українців складно без неї уявити. Вони – герої невидимого фронту, роботу яких ми чітко відчуваємо. Саме вони відновлюють зруйновану ворогом інфраструктуру і роблять усе можливе, щоб громадяни нашої країни якомога менше перебували без світла.
Якщо у вашому оточенні є людина, пов’язана з цією професією, обов’язково привітайте її та подякуйте за важливу роботу. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем енергетика 2022 у листівках і СМС.
Привітання з Днем енергетика 2022 у листівках
Привітання з Днем енергетика 2022 в СМС
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Ваше покликання ми не забудемо,
Світло в будинку приносите ви людям,
Енергетиків ми вітаємо,
Жити щасливо дружно побажаємо.
На роботі нових досягнень,
І бажань різних виконань,
Миру, світла і здоров’я міцніше,
Щоб жилося вам радісніше і легше.
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Енергія і світло, і тепло…
Як в цих словах душі багато!
Серцям, які дарують всім добро,
Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!
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Енергетиком бути круто,
Без сумнівів, це так –
Світло включив, і за хвилину
Відступає тьма і мрак.
Нехай завжди у вас контачить,
Струм біжить по дротах.
Щастя, радості, удачі
У свято ми бажаємо вам!
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Без енергії в світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітаємо!
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Нехай енергія всесвіту
Допомагає яскравіше жити,
Адже почесно, безсумнівно,
Енергетиками бути!
Нехай очі завжди сяють,
Ніби лампочка в 100 ват,
І на світ навколо дивляться
Із задоволенням завжди!