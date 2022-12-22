22 грудня в день зимового сонцестояння відзначають професійне свято працівники енергетики та електротехнічної промисловості – День енергетика. У 2022 році ця дата припала на будній день – четвер.

Енергетик – важлива і потрібна професія. Наразі життя сучасних українців складно без неї уявити. Вони – герої невидимого фронту, роботу яких ми чітко відчуваємо. Саме вони відновлюють зруйновану ворогом інфраструктуру і роблять усе можливе, щоб громадяни нашої країни якомога менше перебували без світла.

Якщо у вашому оточенні є людина, пов’язана з цією професією, обов’язково привітайте її та подякуйте за важливу роботу. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем енергетика 2022 у листівках і СМС.

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Привітання з Днем енергетика 2022 у листівках

Привітання з Днем енергетика 2022 в СМС

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Ваше покликання ми не забудемо,

Світло в будинку приносите ви людям,

Енергетиків ми вітаємо,

Жити щасливо дружно побажаємо.

На роботі нових досягнень,

І бажань різних виконань,

Миру, світла і здоров’я міцніше,

Щоб жилося вам радісніше і легше.

***

Енергія і світло, і тепло…

Як в цих словах душі багато!

Серцям, які дарують всім добро,

Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!

***

Енергетиком бути круто,

Без сумнівів, це так –

Світло включив, і за хвилину

Відступає тьма і мрак.

Нехай завжди у вас контачить,

Струм біжить по дротах.

Щастя, радості, удачі

У свято ми бажаємо вам!

***

Без енергії в світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітаємо!

***

Нехай енергія всесвіту

Допомагає яскравіше жити,

Адже почесно, безсумнівно,

Енергетиками бути!

Нехай очі завжди сяють,

Ніби лампочка в 100 ват,

І на світ навколо дивляться

Із задоволенням завжди!