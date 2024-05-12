Традиційно День матері в Україні святкують у другу неділю останнього місяця весни. У цьому році свято випадає на 12 травня.

Це той день, коли можна ще раз нагадати своїй найдорожчій людині – мамі, як ви її цінуєте та любите. А також подякувати за подароване життя.

Факти ICTV знайшли гарні привітання з Днем матері 2024, щоби ви могли висловити свої почуття та побажання.

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Найкращі привітання для мами

Ці вірші нагодяться вам у випадку, якщо у це світле святи ви не можете опинитися поруч з мамою. Неодмінно зателефонуйте їй або напишіть повідомлення.

***

З Днем матері тебе вітаю,

Матуся рідна, янгол мій!

Нелегкий, та такий щасливий,

Шлях материнства славний твій.

Прости мені усі турботи,

Безсонні ночі, море сліз.

Дитину ставити на ноги —

Складний, важливий механізм.

Здоров’я, мила, побажаю,

Щасливих усмішок, тепла.

Любов твоя щоб материнська

Мене від горя берегла.

***

Я Тебе вітаю із великим святом.

Я Тобі бажаю радості багато.

Хай сміється сонце з голубого неба,

І троянда перша зацвіте для Тебе.

Хай в житті Твоєму горя не буває,

На устах усмішка маком розцвітає.

Хай для Тебе гарна буде кожна днина,

Дорога матусю – будь завжди щаслива.

Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,

Синього неба і все, що я маю.

Нехай Тебе любить, хто милий душі,

Цього я від серця бажаю Тобі!

***

Xай молодість Твоя ще довго квітне,

Нехай усмішка сяє на вустах.

І лиш хороше, лагідне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях.

Щастя хай веселкою сміється,

Квіти квітнуть на Твоїм путі,

В радості здоров’ї серце б’ється,

Мрії всі збуваються в житті!

Бажаємо щиро добра Тобі й миру!

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота!

Спасибі матусю, що життя дарували,

Спасибі матусю, що ви нас почали.

Спасибі рідненька за вічну турботу,

За щире бажання добра нам усім.

Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки мов крила, внучат пригортають.

Здоров’я міцного зичимо щиро,

Ласки від Бога, від дітей – тепла,

На многії щасливії літа.

***

Казати зайвих слів не буду,

Мені дала ти мир, життя.

З днем матері тебе вітаю,

Моя матуся дорога.

Твоє терпіння славлю в свято,

Добро у сонячній душі,

Здорова будь, моя рідненька,

Я всім завдячую тобі.

Нехай не плачуть твої очі,

Ночей не буде хай без сну,

Я хочу бачити, кохана,

Лиш посмішку твою ясну.

***

Зі святом, люба, мила мамо!

Найкращий друг мій, рідний самий!

Добра тобі бажаю, світла,

Щоб ти від радості розквітла.

Дякую, що пісні співала,

Любов і ласку дарувала.

Цілую руки твої ніжно,

Твоє життя хай буде втішним!

***

Вітаю зі святом тебе, моя рідна!

Щасливою будь, від радості квітни,

Усміхнена будь, ніколи не плач,

Бажаю не знати печалі й невдач.

Матусенька люба, ти краща у світі!

Даруєш всім ласку свою й добре світло.

Поруч з тобою затишно й тепло.

Нехай все чудово буде у тебе!