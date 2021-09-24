24 вересня православна церква вшановує пам’ять святої Феодори Олександрійської. Знаменита черниця була християнкою і вийшла заміж за багатого чоловіка. Одного разу чаклунка підштовхнула Феодору зрадити своєму чоловіку, і лише після скоєного жінка усвідомила всю тяжкість гріха.

Щоб спокутувати свою провину, вона вирішила обстригти волосся, і відправилася в монастир у чоловічому вбранні. Приховуючи правду, вона назвалася чоловічим ім’ям Феодор, побоюючись, що чоловік знайде її в жіночому монастирі. Вона вісім років несла важку службу, і одного дня її послали по хліб в Олександрію.

Феодора зупинилася для відпочинку в монастирі, розташованому на півдорозі до місця призначення. Там проживала дочка ігумена, яка прийшла провідати батька. Вона завагітніла від одного чоловіка, але всю вину звалили на Феодору, вручили їй новонароджену дитину та з ганьбою вигнали з монастиря.

Вона оселилася в курені неподалік від монастиря, і вижила тільки завдяки добродушності пастухів, які всіляко їй допомагали. Так вона прожила сім років, а потім знову була прийнята в чоловічий монастир, де і померла через деякий час. Перед смертю вона встигла створити диво для спільноти — висохлий колодязь знову наповнився водою.

Традиції на Федорині вечірки

24 вересня знаменує собою осіннє рівнодення. З цього дня починаються зливи та сльота. Прийнято також підбивати підсумки осіннього врожаю, ховати вулики на зиму. Щоб восени було менше дощів, у давні часи було прийнято вдягати яскравий одяг — блакитні сукні та хустки, прикрашені намистинами та різним орнаментом.

Вважалося, що в цей день потрібно зробити якомога більше добра, і воно обов’язково повернеться в скрутні часи.

В цей день також виходили на поле дивитися на схід сонця. Особливо вдалим вважалося варіння пива — алкогольний напій був смачним і насиченим.

Вечір 24 ​​вересня прийнято закінчувати застіллям. У родинному колі насолоджувалися пивом, а також пригощали ним своїх гостей і сусідів.

На Феодору влаштовували капустяні вечірки. В одному будинку збиралися жінки й рубали капусту для закваски та інших смачних страв.

Що не можна робити на Федорині вечірки

Категорично заборонено лінуватися 24 вересня. Як уже згадувалося, варто зробити якомога більше добрих справ — це допоможе уникнути бідності та невдач.

Від заручин і побачень теж краще відмовитися — подібні зустрічі та церемонії обіцяють принести сварки та зради в сім’ю.

Починати важливі справи в Федорин день теж не можна — велика ймовірність невдачі та непередбачених неприємностей.

Варто відмовитися і від поганих думок, негативних побажань іншим людям, лайки і сварок – погані думки можуть стати матеріальними.