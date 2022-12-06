6 грудня відзначають важливе свято для країни – День Збройних Сил України. У 2022 році він припав на будній день – вівторок.

Очевидно, не потрібно говорити про те, як багато зараз роблять наші військові для нашої країни, захищаючи її і ризикуючи своїми життями.

Якщо у вас є людина, яка перебуває в лавах ЗСУ, не забудьте її привітати і подякувати за те, що вона захищає нас від російських окупантів. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем Збройних Сил України 2022 у листівках.

Зараз дивляться

День ЗСУ – спільне професійне свято всіх українських військовослужбовців вже давно заслужило всенародну повагу та повагу з боку офіційних державних структур усіх рівнів.

Свято було встановлено в 1993-му році.