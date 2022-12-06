Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Дякую за відвагу! Привітання з Днем ЗСУ 2022 у листівках

6 Грудня 2022, 08:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дякую за відвагу! Привітання з Днем ЗСУ 2022 у листівках

6 грудня відзначають важливе свято для країни – День Збройних Сил України. У 2022 році він припав на будній день – вівторок.

Очевидно, не потрібно говорити про те, як багато зараз роблять наші військові для нашої країни, захищаючи її і ризикуючи своїми життями.

Якщо у вас є людина, яка перебуває в лавах ЗСУ, не забудьте її привітати і подякувати за те, що вона захищає нас від російських окупантів.  З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем Збройних Сил України 2022 у листівках.

Зараз дивляться

День ЗСУ День ЗСУ День ЗСУ День ЗСУ

День ЗСУ – спільне професійне свято всіх українських військовослужбовців вже давно заслужило всенародну повагу та повагу з боку офіційних державних структур усіх рівнів.

Свято було встановлено в 1993-му році.

Читайте також:
Дякую за відвагу! Привітання з Днем ЗСУ 2022 у листівкахДень ЗСУ та Різдво Христове: календар свят на грудень 2022

Теги
День ЗСУ Привітання
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь