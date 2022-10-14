14 жовтня в нашій країні святкують важливе державне свято – День захисників і захисниць України. У 2022 році воно припадає на п’ятницю.

До 2021 року свято називалося День захисника України, проте президент Володимир Зеленський вирішив внести корективи і змінити його назву.

За час повномасштабної війни це свято набуло ще глибшого сенсу. Саме наші воїни захищають суверенітет і територіальну цілісність України, а також дають відважну відсіч російським агресорам.

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Факти ICTV підготували привітання з Днем захисників і захисниць України 2022 в СМС, щоб ви змогли подякувати тих, хто стоїть на захисті нашої країни.

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За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки —

Низький уклін і тричі Слава!

Українські захисники!

***

Ти у мене – ого-го!

Ти у мене – ну і ну!

Я без захисту твого

Навіть дня не протягну!

Поруч впевнено крокуй,

Щоб не йти мені самій…

День жовтневий свій святкуй,

Захисник коханий мій!

***

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!

***

Військових люблять всі — і жінки, і діти,

Їх борг — берегти країну і захищати,

Ніхто не зможе на всьому білому світі

Перед військових шармом встояти!

Вас вітаємо зі святом і віримо,

Ви — найнадійніші у нас,

І знаємо — виправдаєте довіру

І буде мирним кожен день і час.

***

Ти справу обрала собі нежіночу,

За це тобі шану я висловить хочу!

Хтось скаже: Козачка!

Хтось скаже: Дивачка!

А ти просто краща у світі воячка!

Хоробрих і гарних таких – одиниці!

Вітаю зі святом тебе, захиснице!