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Дякую за свободу! Привітання з Днем захисників і захисниць України в СМС

14 Жовтня 2022, 08:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
солдат

14 жовтня в нашій країні святкують важливе державне свято – День захисників і захисниць України. У 2022 році воно припадає на п’ятницю.

До 2021 року свято називалося День захисника України, проте президент Володимир Зеленський вирішив внести корективи і змінити його назву.

За час повномасштабної війни це свято набуло ще глибшого сенсу. Саме наші воїни захищають суверенітет і територіальну цілісність України, а також дають відважну відсіч російським агресорам.

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Факти ICTV підготували привітання з Днем захисників і захисниць України 2022 в СМС, щоб ви змогли подякувати тих, хто стоїть на захисті нашої країни.

***

За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки —
Низький уклін і тричі Слава!
Українські захисники!

***

Ти у мене – ого-го!
Ти у мене – ну і ну!
Я без захисту твого
Навіть дня не протягну!
Поруч впевнено крокуй,
Щоб не йти мені самій…
День жовтневий свій святкуй,
Захисник коханий мій!

***

Позитивного настрою
І великих перемог!
Не здавайся ти без бою,
Хай тобі поможе Бог!

***

Військових люблять всі — і жінки, і діти,
Їх борг — берегти країну і захищати,
Ніхто не зможе на всьому білому світі
Перед військових шармом встояти!
Вас вітаємо зі святом і віримо,
Ви — найнадійніші у нас,
І знаємо — виправдаєте довіру
І буде мирним кожен день і час.

***

Ти справу обрала собі нежіночу,
За це тобі шану я висловить хочу!
Хтось скаже: Козачка!
Хтось скаже: Дивачка!
А ти просто краща у світі воячка!
Хоробрих і гарних таких – одиниці!
Вітаю зі святом тебе, захиснице!

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