14 жовтня в нашій країні святкують важливе державне свято – День захисників і захисниць України. У 2022 році воно припадає на п’ятницю.
До 2021 року свято називалося День захисника України, проте президент Володимир Зеленський вирішив внести корективи і змінити його назву.
За час повномасштабної війни це свято набуло ще глибшого сенсу. Саме наші воїни захищають суверенітет і територіальну цілісність України, а також дають відважну відсіч російським агресорам.
Факти ICTV підготували привітання з Днем захисників і захисниць України 2022 в СМС, щоб ви змогли подякувати тих, хто стоїть на захисті нашої країни.
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За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки —
Низький уклін і тричі Слава!
Українські захисники!
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Ти у мене – ого-го!
Ти у мене – ну і ну!
Я без захисту твого
Навіть дня не протягну!
Поруч впевнено крокуй,
Щоб не йти мені самій…
День жовтневий свій святкуй,
Захисник коханий мій!
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Позитивного настрою
І великих перемог!
Не здавайся ти без бою,
Хай тобі поможе Бог!
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Військових люблять всі — і жінки, і діти,
Їх борг — берегти країну і захищати,
Ніхто не зможе на всьому білому світі
Перед військових шармом встояти!
Вас вітаємо зі святом і віримо,
Ви — найнадійніші у нас,
І знаємо — виправдаєте довіру
І буде мирним кожен день і час.
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Ти справу обрала собі нежіночу,
За це тобі шану я висловить хочу!
Хтось скаже: Козачка!
Хтось скаже: Дивачка!
А ти просто краща у світі воячка!
Хоробрих і гарних таких – одиниці!
Вітаю зі святом тебе, захиснице!