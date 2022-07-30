30 липня відзначають Міжнародний день дружби. Це свято шанують у багатьох країнах, оскільки воно присвячене важливим для кожного людям.

Ця дата – чудова нагода, щоб нагадати своїм друзям про їхню важливість у вашому житті, незалежно від життєвих обставин. Адже справжній друг це той, який залишається поряд у будь-які часи.

Факти ICTV підготували привітання у листівках із Міжнародним днем ​​дружби, щоб ви змогли привітати того, кого вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

Міжнародний день дружби проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 27 квітня 2011 року. Дружбу в усі часи вважали найбільшим моральним мірилом та цінністю, оскільки у кожного з нас є спогади, пов’язані з цим почуттям.

Цього дня друзі можуть знову зібратися разом і провести його весело та з користю. Подарувати подарунки одне одному чи просто висловити подяку.