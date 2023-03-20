День щастя – міжнародне свято, яке відзначають щороку 20 березня. Важлива подія також відзначається і в Україні – саме час долучитися до святкування.

Відомо, що День щастя відносно нове свято – його проголосили 2012 року в ООН. Важливу дату варто відзначити в колі друзів чи близьких, і може навіть порадувати їх приємними подарунками. Утім, якщо такої можливості немає, можна підняти настрій теплими словами на відстані.

Факти ICTV підготували листівки на День щастя 2023, які зігріють і нагадають про найсвітліше в цьому світі. Щастя потрібне всім нам у цей непростий час.

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Березень уже прощається з нами – замість нього приходить квітень. Середина весни принесе величезну кількість свят, зокрема й церковних. Наприклад, з 1 по 15 число все ще триває Великий піст, а ось 16 квітня настане Великдень. Для любителів рухатися під музику також знайдеться свято – 29 квітня буде Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 року можна на Фактах ICTV.