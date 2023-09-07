Різдво Пресвятої Богородиці більшість українців відзначатимуть 8 вересня за новим церковним календарем. Проте поки можна святкувати і за старим звичаєм – 21 вересня.

Важлива дата присвячена народженню святої Діви Марії, яка вважається захисницею всіх людей на землі та матір’ю Ісуса.

Традиційно свято має свої прикмети, які допомагали дізнатися, що чекає на нас найближчим часом. Здебільшого це стосувалося погоди та врожаю, і ці знання передавали наші предки з покоління в покоління.

Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці – далі в матеріалі.

У домі сварки та лайка на свято – до біди.

На вулиці сонячно і ясно – до теплого вересня без дощу.

Вранці туман – чекай дощів і холодних ночей весь місяць.

Дощовий день – до мокрого місяця без заморозків.

Якщо сильний вітер розбушувався – до слабкого снігу прийдешньої зими.

Птахи літають високо – зима настане пізно.

Якщо сонце швидко висушує росу – зима буде теплою.

Варто зазначити, що жовтень настане уже зовсім скоро – церковні свята відзначатимуться за новим календарем. Приміром, Покрову віряни святкуватимуть 1 жовтня замість 14 жовтня. Це стосується і державних свят – наприклад, Дня захисників і захисниць України. Ознайомитися з церковними святами жовтня 2023 можна на Фактах ICTV.