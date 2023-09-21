У першу неділю жовтня в Україні традиційно відзначають День вчителя. Наразі дата святкування не змінювалася – це означає, що у 2023 році вшанування педагогів припадає на 1 жовтня. У цьому матеріалі ми зібрали цікаві ідеї подарунків на День вчителя, що зможуть стати знаком уваги для людей, які тримають освітній тил, змусять їх усміхнутися та відчути вдячність учнів.

У час, коли Україна протистоїть цинічному та лютому ворогу, нерідко святкування відходять на другий план. Або ж вибір беззаперечно схиляєтьсяу бік благодійних ініціатив – донату для ЗСУ чи підтримку вимушених переселенців, дітей чи тварин, що постраждали від війни. Водночас є можливість привітати професіоналів своєї справи без дорогих презентів, проте це будуть оригінальні подарунки на День вчителя.

Листівка, зроблена власноруч

Хендмейд – завжди на часі. В інтернеті є різні ідеї подарунків на День вчителя та безліч підказок щодо створення саморобної листівки. Розуміння того, що дитина творила подарунок власноруч із думкою про улюблену вчительку чи вчителя, робить презент особливо важливим і безцінним.

Зараз дивляться

Солодкий подарунок

Це може бути баночка цукерок із дотепним написом, цукерковий букет, або набір пряників з цікавим розписом. Головне – точно знати, що вчитель або вчителька люблять солодощі.

Іменна чи тематична чашка

Кожному приємно пити з ексклюзивної чашки, яка розповідає про найкращі риси власника. Саме тому такий варіант одразу потрапляє до списку ексклюзивних та оригінальних подарунків на День вчителя. До речі, чашка може бути тематичною: наприклад, з математичними, фізичними чи хімічними формулами.

Магніт на згадку

Кілька прикольних фото учнів, зроблених на телефон, можна перетворити на магніти. Вони займуть чільне місце на холодильнику вчителя чи вчительки та нагадуватимуть про улюблених бешкетників, які можуть з однаковою легкістю писати завдання на олімпіадах і влаштовувати безлад у класі.

Шопер із патріотичним принтом

З таким аксесуаром зручно та екологічно ходити за покупками. Обовʼязково врахуйте його, коли розглядатимете ідеї подарунків на День вчителя. Якщо учні до всього й власноруч розпишуть сумку, то презент стане ще ціннішим.

Тематичний пін

Вибір значків, що вказують на професійну приналежність, в інтернеті доволі широкий. Це може бути пін у вигляді ручки, книжки або ж просто улюбленого персонажа, якщо учні добре знайомі з уподобаннями вчителя. Дійсно, хто б відмовився від значка у вигляді Ґроґу, як у Валерія Залужного?

Телескопічна ручка-указка

Онлайн-магазини пропонують дуже притомні за цінами варіанти. Такий аксесуар не лише потрапляє до переліку потенційних оригінальних подарунків на День вчителя, а й виконує одразу дві функції. Ним можна писати, як звичайною ручкою, та використовувати на уроці, аби сфокусувати увагу учнів під час презентацій.

Який би з варіантів подарунку ви не обрали, навіть якщо вирішите просто привітати освітян на словах, памʼятайте: все має йти від серця. Саме у цьому випадку будь-який презент стане цінним та емоційно наповненим.