На початку липня в Україні відзначається Івана Купала – свято припадає на 7 число, але заведено його зустрічати у ніч із 6 липня.
Саме час привітати своїх друзів та близьких із цим світлим святом. Варто також разом взяти участь в обрядах – стрибати через багаття, а також плести вінки.
Факти ICTV підготували короткі привітання зі святом Івана Купала, які допоможуть створити святковий настрій та зустріти цю дату правильно.
***
В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день —
Буде святкувати не лінь!
А ще вінки плетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде —
Значить, всім нам пощастить!
***
З днем Купали вітаємо,
Тільки кращого бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів не забувайте.
***
Нехай Іван Купала
Вам дарує мир і світло,
І радощів чимало,
І життєвих перемог!
***
Вітаю зі святом Івана Купала і від душі хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з усмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому цьому обов’язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість.
***
Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай сьогодні з тобою трапиться щось неймовірно цікаве, магічне і прекрасне. Бажаю знайти в собі нові сили та відкрити для себе шлях натхнення, бажаю з любов’ю в серці вирушити мандрувати по стежках великих пригод і нових захоплень.
***
У свято Івана Купала від чистого серця хочу побажати, щоб твоє серце билося в ритмі щастя, щоб любов огорнула тебе з ніг до голови, як туман вранці річку, щоб дзвінким хороводом навколо тебе крутилася удача й успіх, щоб душа твоя була сповнена захвату, а тіло – бадьорості та здоров’я.
***
Липень порадує українців величезною кількістю різних свят – це стосується й професійних. Свій день відзначатимуть бортпровідники, рибалки, тренери та PR-фахівці. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.