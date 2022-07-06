На початку липня в Україні відзначається Івана Купала – свято припадає на 7 число, але заведено його зустрічати у ніч із 6 липня.

Саме час привітати своїх друзів та близьких із цим світлим святом. Варто також разом взяти участь в обрядах – стрибати через багаття, а також плести вінки.

Факти ICTV підготували короткі привітання зі святом Івана Купала, які допоможуть створити святковий настрій та зустріти цю дату правильно.

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В ніч Іванову купайтеся,

Веселіться, розважайтеся,

Як прийде Іванів день —

Буде святкувати не лінь!

А ще вінки плетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде —

Значить, всім нам пощастить!

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З днем Купали вітаємо,

Тільки кращого бажаємо:

Веселіться, відпочивайте,

Про друзів не забувайте.

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Нехай Іван Купала

Вам дарує мир і світло,

І радощів чимало,

І життєвих перемог!

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Вітаю зі святом Івана Купала і від душі хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з усмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому цьому обов’язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість.

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Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай сьогодні з тобою трапиться щось неймовірно цікаве, магічне і прекрасне. Бажаю знайти в собі нові сили та відкрити для себе шлях натхнення, бажаю з любов’ю в серці вирушити мандрувати по стежках великих пригод і нових захоплень.

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У свято Івана Купала від чистого серця хочу побажати, щоб твоє серце билося в ритмі щастя, щоб любов огорнула тебе з ніг до голови, як туман вранці річку, щоб дзвінким хороводом навколо тебе крутилася удача й успіх, щоб душа твоя була сповнена захвату, а тіло – бадьорості та здоров’я.

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Липень порадує українців величезною кількістю різних свят – це стосується й професійних. Свій день відзначатимуть бортпровідники, рибалки, тренери та PR-фахівці. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.