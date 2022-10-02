2 жовтня 2022 року українці відзначають День вчителя. Важливе свято щорічно посідає першу неділю жовтня, і цього разу не стало винятком.

Саме час привітати всіх тих, хто вже підготував чи лише готує до дорослого життя маленьких українців та українок. Кожен вчитель має якості справжнього наставника, здатного дати юним школярам любов до навчання.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем вчителя у листівках, які зігріють теплом цієї холодної пори.

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Відомо, що історія свята Дня вчителя береться ще з 19 сторіччя – тоді влаштовували заходи на честь відомих педагогів чи історичних моментів у науці. На території СРСР почали відзначати свято ще 1965 року, а в незалежній Україні – з 1994 року. У школах також активно просувається День самоврядування, коли школярі самі проводять уроки, а вчителі у цей час отримують можливість відпочити.

Цікаво, що Всесвітній день вчителя відзначають щорічно 5 жовтня.

Жовтень уже настав – середина осені порадує українців величезною кількістю свят, у тому числі професійних. Приміром, свій день відзначатимуть юристи, працівники реклами та автомобіліста. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2022 року можна на Фактах ICTV.