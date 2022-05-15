Міжнародний день сім’ї щороку відзначають 15 травня. 2022 року це свято припадає на неділю.

За можливістю, багато українців зберуть усю свою сім’ю, щоб провести цей важливий день разом.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем сім’ї у СМС, які нагадають вашим близьким про важливість та підтримку кожного члена сім’ї.

Теплі слова можуть підняти настрій та зігріти серце у цей непростий час.

***

Сім’я – це мама і тато,

Сім’я – це радісний сміх.

Сім’я – це дитинства етапи,

Сім’я – дорога в життя для всіх.

Бабулі, дідусі та онуки,

Братики, сестрички, Барбос…

Сім’я – це теплі руки

І фарбою вимазаний ніс.

У це свято сім’ї

Я вас від душі вітаю.

Нехай обходить вас негода…

Сім’ям всім я бажаю!

***

Немає нічого важливішого в житті

За рідних людей та вашої сім’ї!

Сьогодні всім ми побажаємо,

Щоб сім’ї берегли свої,

Любіть близьких і поважайте,

Даруйте їм своє тепло,

Уваги більше приділяйте,

Адже з ними вам пощастило!

***

З міжнародним днем сім’ї

Привітаємо всіх людей на світі,

Як добре, коли в родині

Здорові дорослі та діти,

Ми побажаємо сім’ям всім

Удачі, щастя і процвітання,

Любов людей нехай згуртує,

Нехай в сім’ях буде кохання!

***

З нагоди Міжнародного дня сім’ї!

Посмішок вам і сонця.

Нехай завжди добрі промені

Сяють вам у віконце!

***

Дозвольте нам привітати вас

З міжнародним днем сім’ї

І побажати вам жити завжди

В турботі, честі й любові!

***

З нагоди Міжнародного дня сім’ї!

Добра, терпіння і любові.

Нехай в сім’ї буде затишок.

А всі негаразди геть підуть!

***

Вже зовсім скоро настане перший місяць літа 2022 року. У червні мешканців нашої країни очікує величезна кількість свят, які можна провести зі своїми близькими. Так, вже на 12 червня припадає Трійця, а на 28 число – День Конституції України. Ознайомитись з повним списком свят на червень 2022 можна на Фактах ICTV.