День залізничника 2021 року українці відзначають 4 листопада.

У це професійне свято варто порадувати тих, хто пов’язав своє життя із залізничним транспортом — машиністів, провідників та інших працівників цієї галузі.

Довжина національної мережі залізничних транзитних коридорів України становить 3 162 км.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем залізничника у листівках та СМС, які зроблять приємно вашим близьким навіть на відстані.

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З Днем залізничника вітаю!

Праці гарної вам бажаю.

Щоб перон завжди був світлим,

Пасажир щоб був привітним.

Зарплатні бажаю вище,

З рідними бувати більше.

Гарної завжди дороги,

А в житті вам − перемоги.

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З Днем залізничника вітання

Вам шлю я щирі, від душі!

Хай потяг мчить у вир кохання,

Удачі й успіхів в житті.

Проблеми йдуть хай паралельно,

Нехай радіє серця стук.

Щасливих зустрічей приємних,

Недовгих з рідними розлук!

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Залізничники, вітаю!

Хай життя вас надихає,

Хай ростуть зарплата й досвід,

Радість хай життя приносить!

Хай чекають гарні зміни,

Не лякають вас хай ціни,

Хай доходів вистачає,

Щоб життя здавалось раєм!

***

Хай несе вам колія

Щастя, радості й тепла.

А робота хай дарує

Вдачу, що життям керує.

Хай дороги ведуть у краї,

Що не мають у собі біди.

Хай здійснюються ваші бажання,

Прийміть щирі привітання.

***

З Днем залізничника вітаю!

Легких бажаю я доріг.

Нехай робота надихає,

Щоб досягти мети ти зміг.

Нехай сім’я чекає вдома,

Смачна вечеря, чай, пиріг.

Щоб навіть найсильнішу втому,

Долати вдома легко міг.

***

Хай дороги завжди ведуть

До хорошої, доброї долі.

Хай в житті чемні люди будуть,

А ваш потяг хай їде поволі.

Хай завжди усмішка ясна

Пасажирів своїх зустрічає.

В серці всюди співає весна,

А натхнення у небі літає.

***

Легкої вам завжди дороги,

Щоб тішили рідні пороги.

Щоб люди приємні зустрічались,

У виборі професії ви не сумнівались.

Щоб зарплата в гору росла,

Вам великі доходи несла.

Щоб спокійними шляхи були,

Та швидко ви додому прибули.

***

Спочатку День залізничника почали відзначати в Україні 1993 року, і це свято припадало на першу неділю серпня. Вже у 2002 році цей день перенесли на 4 листопада.

На залізничних підприємствах влаштовуються корпоративи, де відбуваються конкурси та гучне застілля.

4 листопада – важлива дата для українських залізничників – саме цього дня 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший потяг на територію сучасної України. Це свято вважається початком історії залізниць в Україні.

День залізничника відзначають і в інших країнах. Наприклад, в Азербайджані свято припадає на 13 жовтня, а в Естонії – на 21 серпня.

У листопаді 2021 року українці відзначатимуть багато професійних та міжнародних свят. Наприклад, День працівника соціальної сфери, Міжнародний день бухгалтера та День працівників сільського господарства. Ознайомитись із повним списком святом листопада 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.