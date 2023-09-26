Восени в Україні відзначають важливе професійне свято – День юриста. Воно присвячене всім тим, хто готовий стежити за дотриманням усіх прописаних законів, а також допомагати іншим діяти в межах дозволеного.

Коли день юриста та ідеї для привітання – далі в матеріалі

Коли день юриста 2023

День юриста традиційно святкують 8 жовтня. Цього дня заведено вітати юристів з їхнім професійним святом – це можна зробити простими словами, гарною картинкою чи віршем.

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Історія свята Дня юриста

Варто зазначити, що свято встановлено 16 вересня 1997 року другим президентом України Леонідом Кучмою. Примітно, що 8 жовтня вибрали не просто так – вважається, що саме цього дня 1016 року князь Ярослав Мудрий видав перший збірник законів Руська правда.

Ідеї привітань до Дня юриста

Традиційно, цього дня влаштовували корпоративи в юридичних компаніях, де співробітники могли поспілкуватися один з одним у невимушеній атмосфері. Особливо працьовитих нагороджували преміями як приклад іншим. Подарунок на День юриста може бути невеликим, але приємним. Наприклад, красива іменна ручка, або стильна візитниця. Ідеї для подарунків юристу обмежуються тільки вашою фантазією.

Юристи нехай і присвятили своє життя знанню законів, багато хто здатний нестандартно підходити до своєї роботи. Однак, для цього іноді потрібне натхнення. Юристу можна подарувати статуетку, або навіть картину – головне, правильно вибрати презент, ґрунтуючись на смаках людини.

Щоб не забути про плани на день, на допомогу може прийти гарний щоденник. Вписати завдання красивою ручкою на дорогому папері – окремий вид задоволення.

Нагадаємо, що зовсім скоро жовтень потішить нас величезною кількістю важливих свят. Щоправда, більшість із них припадає саме на перші числа. Це черговий привід зібратися з друзями і провести вечір у колі сім’ї. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2023 можна на Фактах ICTV.