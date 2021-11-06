6 листопада в Україні відзначають одразу кілька свят, одне з них міжнародне. Кого варто привітати сьогодні, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

6 листопада для мешканців столиці та всієї країни особливе – День визволення Києва. Під час Другої світової війни столиця була окупована з осені 1941 року, але під час операції з 3 по 13 листопада 1943 року Київ та Житомир вдалося звільнити від загарбників.

У світі 6 листопада відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, який вперше з’явився у календарях у 2001 році. Ця подія створена для привернення уваги всього світу до погіршення стану екосистеми після воєнних конфліктів.

У 2005 році Генеральний секретар ООН заявив, що ліквідація екологічних збитків є першорядним завданням, а у 2006 році запевнив, що хоч і вдалося досягти деяких домовленостей, екологічні наслідки війни ігноруються сучасними законами.

Іменини 6 листопада святкують Іван, Микола, Олексій, Петро, Георгій, Вікторія.

Народні прикмети на 6 листопада:

Ворони збираються до зграї — буде сильний мороз.

Яка погода 6 листопада, такою ж самою буде й 6 квітня;

Якщо у цей день поворожити на нареченого, то він обов’язково з’явиться;

Випадково впасти в яму 6 листопада – буде довге та щасливе життя;

Розбити дзеркало – на нещастя;

6 листопада — гарний день для купівлі чи продажу нерухомості, вигода гарантована.

Що не можна робити 6 листопада:

Не рекомендується ризикувати та братися за сумнівні справи.

Не можна виявляти гордість, зарозумілість і злість.

Але варто також лаятись, поганословити і сваритися зі своїми близькими – велика ймовірність зіпсувати стосунки;

Не можна приймати частування від протилежної статі — наші предки вважали, що у такий спосіб можуть приворожити.

Календар свят листопада

Листопад 2021 року дуже багатий на професійні свята. Наприклад, на початку місяця українці відзначатимуть День працівника соціальної сфери та Міжнародний день бухгалтера.

Ознайомитись з повним списком свят листопада 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.