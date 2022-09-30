День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії щорічно відзначається вірянами 30 вересня. 2022 року важлива дата припадає на п’ятницю.
Саме час привітати із Днем ангела власниць цих гарних імен, а також нагадати близьких про важливість віри. Мучениці Віра, Надія та Любов померли після тортур, і до останнього дихання не відмовилися від своєї віри. Це чергове нагадування про те, що світло у серці обов’язково переможе пітьму, навіть у цей важкий для нас час.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Віри, Надії, Любові у листівках та СМС, які порадують навіть на відстані. Теплі слова зігріють тих, хто їх потребує.
***
Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З днем ангела, Віро!
***
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала,багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З днем ангела, Віро, Надіє, Любове, Софіє!
***
Вже зовсім настане жовтень – середина осені принесе величезну кількість свят, у тому числі професійних. Приміром, свій день відзначатимуть лікарі, вчителі, юристи, рієлтори та художники. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2022 року можна на Фактах ICTV.