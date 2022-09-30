День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії щорічно відзначається вірянами 30 вересня. 2022 року важлива дата припадає на п’ятницю.

Саме час привітати із Днем ангела власниць цих гарних імен, а також нагадати близьких про важливість віри. Мучениці Віра, Надія та Любов померли після тортур, і до останнього дихання не відмовилися від своєї віри. Це чергове нагадування про те, що світло у серці обов’язково переможе пітьму, навіть у цей важкий для нас час.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Віри, Надії, Любові у листівках та СМС, які порадують навіть на відстані. Теплі слова зігріють тих, хто їх потребує.

Зараз дивляться

***

Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди ви здорові й щасливі!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя.

З днем ангела, Віро!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя.

З днем ангела, Віро, Надіє, Любове, Софіє!

***

Вже зовсім настане жовтень – середина осені принесе величезну кількість свят, у тому числі професійних. Приміром, свій день відзначатимуть лікарі, вчителі, юристи, рієлтори та художники. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2022 року можна на Фактах ICTV.