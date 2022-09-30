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День Віри, Надії, Любові – привітання у листівках та СМС

30 Вересня 2022, 07:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Цветы

День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії щорічно відзначається вірянами 30 вересня. 2022 року важлива дата припадає на п’ятницю.

Саме час привітати із Днем ангела власниць цих гарних імен, а також нагадати близьких про важливість віри. Мучениці Віра, Надія та Любов померли після тортур, і до останнього дихання не відмовилися від своєї віри. Це чергове нагадування про те, що світло у серці обов’язково переможе пітьму, навіть у цей важкий для нас час.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Віри, Надії, Любові у листівках та СМС, які порадують навіть на відстані. Теплі слова зігріють тих, хто їх потребує.

Зараз дивляться

***

Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!

День Веры, Надежды и Любви

***

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

День Веры, Надежды и Любви

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З днем ангела, Віро!

День Веры, Надежды и Любви

***

Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.

Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала,багатіла,
І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

День Веры, Надежды и Любви

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З днем ангела, Віро, Надіє, Любове, Софіє!

День Веры, Надежды и Любви

***

Вже зовсім настане жовтень – середина осені принесе величезну кількість свят, у тому числі професійних. Приміром, свій день відзначатимуть лікарі, вчителі, юристи, рієлтори та художники. Ознайомитися з повним календарем свят жовтня 2022 року можна на Фактах ICTV.

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Привітання зі святами
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