7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. Це професійне свято розвідників, які є дуже важливими для нашої країни, особливо під час повномасштабної війни.
Військова розвідка відіграє важливу роль у захисті національних інтересів держави. Саме люди цієї професії надають оперативну, об’єктивну та достовірну розвідувальну інформацію.
Якщо у вас серед друзів і знайомих є розвідники, не забудьте привітати їх у цей день, а також подякувати за роботу. Факти ICTV підготували привітання з Днем військової розвідки 2022 в листівках і СМС.
Привітання з Днем військової розвідки 2022 в листівках
Привітання з Днем військової розвідки 2022 в СМС
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Всіх розвідників військових,
Ми сьогодні вітаємо.
Вам добрих відмінних перемог,
Ми від щирого серця бажаємо.
В безпеці щоб життя було,
А сім’я жила в любові, турботі і достатку.
Щоб душа, як по хвилях пливла,
Словом щоб було все у вас в порядку.
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Військові розвідники —
Армії еліта,
Завжди ви там, де діяти
Треба шито-крито.
Ніч і темрява —
Подруги ваші вірні,
Витримка і нерви
У вас немов залізні.
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Ви воїни невидимого фронту,
Часом від вас залежить хід війни!
У роботі вашій немає місця комфорту,
Дізнатися чужі таємниці ви повинні.
Хочу удачі побажати побільше,
Вона важлива, щоб уникнути бід,
Бажаю миру – немає його дорожче,
Здоров’я і везіння, довгих життя літ!
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Військовий розвідник, спасибі за працю,
Сьогодні тебе від душі вітаємо.
Здоров’ячка міцного, як смарагд,
І життя спокійного сердечно бажаємо.
Любові, благодаті і ніжної турботи,
І щоб оточували рідні, друзі.
Успіхів звичайно ж у важкій роботі,
Добра, розуміння у всьому і завжди.
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Розвіднику, тебе від душі вітаю,
У професії важливій успіхів бажаю.
Здоров’я хай буде міцним завжди,
Нехай поважає начальство тебе.
Нехай в сім’ї буде тепло і затишок,
І пам’ятай, що вдома завжди на тебе чекають.