7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. Це професійне свято розвідників, які є дуже важливими для нашої країни, особливо під час повномасштабної війни.

Військова розвідка відіграє важливу роль у захисті національних інтересів держави. Саме люди цієї професії надають оперативну, об’єктивну та достовірну розвідувальну інформацію.

Якщо у вас серед друзів і знайомих є розвідники, не забудьте привітати їх у цей день, а також подякувати за роботу. Факти ICTV підготували привітання з Днем військової розвідки 2022 в листівках і СМС.

Зараз дивляться

Привітання з Днем військової розвідки 2022 в листівках

Привітання з Днем військової розвідки 2022 в СМС

***

Всіх розвідників військових,

Ми сьогодні вітаємо.

Вам добрих відмінних перемог,

Ми від щирого серця бажаємо.

В безпеці щоб життя було,

А сім’я жила в любові, турботі і достатку.

Щоб душа, як по хвилях пливла,

Словом щоб було все у вас в порядку.

***

Військові розвідники —

Армії еліта,

Завжди ви там, де діяти

Треба шито-крито.

Ніч і темрява —

Подруги ваші вірні,

Витримка і нерви

У вас немов залізні.

***

Ви воїни невидимого фронту,

Часом від вас залежить хід війни!

У роботі вашій немає місця комфорту,

Дізнатися чужі таємниці ви повинні.

Хочу удачі побажати побільше,

Вона важлива, щоб уникнути бід,

Бажаю миру – немає його дорожче,

Здоров’я і везіння, довгих життя літ!

***

Військовий розвідник, спасибі за працю,

Сьогодні тебе від душі вітаємо.

Здоров’ячка міцного, як смарагд,

І життя спокійного сердечно бажаємо.

Любові, благодаті і ніжної турботи,

І щоб оточували рідні, друзі.

Успіхів звичайно ж у важкій роботі,

Добра, розуміння у всьому і завжди.

***

Розвіднику, тебе від душі вітаю,

У професії важливій успіхів бажаю.

Здоров’я хай буде міцним завжди,

Нехай поважає начальство тебе.

Нехай в сім’ї буде тепло і затишок,

І пам’ятай, що вдома завжди на тебе чекають.