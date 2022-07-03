День Військово-Морських Сил ЗСУ – важливе свято для захисників. Щорічно він відзначається у першу неділю липня, і цього року день припадає на 3 число.

Саме час привітає військових, які захищаються водні кордони України. В умовах війни наші герої потужно дають відсіч противнику, і роблять все, щоб небо над нашою країною стало мирним якнайшвидше.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ у листівках та СМС, які порадують захисників навіть на відстані.

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Привітання з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ у СМС

***

Любі хлопці, вас вітаємо,

Звісно, щастя побажаємо,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

***

Морякам Військово-морських сил честь і хвала,

Хай шлях ваш висвітлює яскрава зоря,

Нехай служба буде мирною завжди,

Нехай буде прихильною доля.

Тебе, коханий, з нетерпінням очікую,

Я за тобою дуже сумую,

У свято я шлю тобі привіт,

Нехай не буде в тебе ні смутку, ані бід.

***

Для вас, вода – своя стихія,

А палуба – своя стежка.

Мабуть, від Бога ви такі,

І це, мабуть, доля.

Нехай ні гроза, ні шторм, ні вітер

Шляхів-доріг не заметуть,

І сонце щастя в житті світить,

І доставляє радість праця.

***

В день свята, прийми привітання,

Хай чудовим буде настрій,

Нехай щастить тобі у всьому завжди,

Нехай з нетерпінням чекають рідні береги.

Твоя служба небезпечна, але так важлива,

Адже Військово-морські сили найхоробріші війська,

Удачі я бажаю тобі від усієї душі,

Хай тільки щастя чекає тебе попереду.

***

Вітаю з Днем флоту! Бажаю міцного здоров’я, впевнених сил, вірних цілей, великих ідей, бравої удачі, безсумнівних успіхів, величезних досягнень, великих перемог і непереможної хоробрості серця.

Привітання з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ в листівках

Свято День Військово-Морських Сил ЗСУ відзначають в Україні з 2015 року – до цього в країні існував День флоту, який відзначався в останній тиждень липня.

Липень порадує українців величезною кількістю професійних свят. У середині літа свій день відзначатимуть рибалки, бортпровідники, бухгалтери та аудитори. Наприкінці місяця припадає День хрещення Київської Русі – України. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.