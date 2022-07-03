День Військово-Морських Сил ЗСУ – важливе свято для захисників. Щорічно він відзначається у першу неділю липня, і цього року день припадає на 3 число.
Саме час привітає військових, які захищаються водні кордони України. В умовах війни наші герої потужно дають відсіч противнику, і роблять все, щоб небо над нашою країною стало мирним якнайшвидше.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ у листівках та СМС, які порадують захисників навіть на відстані.
Привітання з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ у СМС
***
Любі хлопці, вас вітаємо,
Звісно, щастя побажаємо,
Ви ж у нас є ось такі —
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими чемними та молодими,
Гарними, уважними,
Ніжними, кмітливими,
Єдиними та неповторними!
***
Морякам Військово-морських сил честь і хвала,
Хай шлях ваш висвітлює яскрава зоря,
Нехай служба буде мирною завжди,
Нехай буде прихильною доля.
Тебе, коханий, з нетерпінням очікую,
Я за тобою дуже сумую,
У свято я шлю тобі привіт,
Нехай не буде в тебе ні смутку, ані бід.
***
Для вас, вода – своя стихія,
А палуба – своя стежка.
Мабуть, від Бога ви такі,
І це, мабуть, доля.
Нехай ні гроза, ні шторм, ні вітер
Шляхів-доріг не заметуть,
І сонце щастя в житті світить,
І доставляє радість праця.
***
В день свята, прийми привітання,
Хай чудовим буде настрій,
Нехай щастить тобі у всьому завжди,
Нехай з нетерпінням чекають рідні береги.
Твоя служба небезпечна, але так важлива,
Адже Військово-морські сили найхоробріші війська,
Удачі я бажаю тобі від усієї душі,
Хай тільки щастя чекає тебе попереду.
***
Вітаю з Днем флоту! Бажаю міцного здоров’я, впевнених сил, вірних цілей, великих ідей, бравої удачі, безсумнівних успіхів, величезних досягнень, великих перемог і непереможної хоробрості серця.
Привітання з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ в листівках
Свято День Військово-Морських Сил ЗСУ відзначають в Україні з 2015 року – до цього в країні існував День флоту, який відзначався в останній тиждень липня.
Липень порадує українців величезною кількістю професійних свят. У середині літа свій день відзначатимуть рибалки, бортпровідники, бухгалтери та аудитори. Наприкінці місяця припадає День хрещення Київської Русі – України. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.