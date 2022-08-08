День військ зв’язку України щороку відзначають 8 серпня. 2022 року свято припадає на понеділок.
Важлива дата нагадає українцям про важливість зв’язківців у військовій справі. Зв’язок – один із головних аспектів ведення війни, який може стати переломним у ході битви й навіть кампанії. Фахівці вузького профілю зроблять все, щоб зв’язок був стабільним і захищеним, унеможливлюючи перехоплення інформації.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем військ зв’язку України у листівках та СМС, які порадують військових навіть на відстані.
***
З днем військового зв’язківця
Ми привітати вас хочемо!
Нехай ефір ваш буде чистим,
Провід – цілий і неушкоджений!
Побажаємо засобів новітніх,
Щоб зв’язок не перервався,
Щастя вам в житті подальшого,
Щоб паморочилося від нього в голові!
***
Щоб вчасно віддати наказ,
Скоординувати рух,
Вести вогонь на ураження,
Має бути безперервний зв’язок.
На сторожі зв’язку, сон забувши,
Вартують військові зв’язківці.
Якщо десь трапиться обрив – виправлять швидко.
І ратний подвиг їхній – то не міф.
***
День військ зв’язку України,
У зв’язківців – іменини,
Зв’язківці, вас ми вітаємо,
У роботі якості бажаємо,
Щоб зв’язок ні на мить не переривався,
Завжди залишався надійним!
Адже без нього ніяк не можна,
І цей тост за вас, друзі!
***
Всім зв’язківцям України,
Надсилаємо гарячий ми привіт,
Ми єдині у своєму пориві,
Адже без зв’язку діла не буде!
З Днем військ зв’язку вітаємо,
І хочемо вам побажати,
Службу виконувати справно
І зв’язок на рівні тримати!
***
Зв’язківці, Вам повага
За працю і вміння.
Держава наша славна
Вас щедро нагородить
За службу нашій Батьківщині
І зовнішній вигляд відповідний.
Зв’язківцем бути не кожному по зубах.
На це потрібна мужність
І неабиякий розум.
***
Серпень іде повним ходом – незабаром настане осінь. Вересень порадує українців величезною кількістю свят, зокрема й релігійних. Наприклад, 11 вересня православні відзначають Усікновення глави Іоанна, якого стратили за чесність. А вже 21 вересня віряни святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитися з церковним календарем свят вересня 2022 можна на Фактах ICTV.