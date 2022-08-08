День військ зв’язку України щороку відзначають 8 серпня. 2022 року свято припадає на понеділок.

Важлива дата нагадає українцям про важливість зв’язківців у військовій справі. Зв’язок – один із головних аспектів ведення війни, який може стати переломним у ході битви й навіть кампанії. Фахівці вузького профілю зроблять все, щоб зв’язок був стабільним і захищеним, унеможливлюючи перехоплення інформації.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем військ зв’язку України у листівках та СМС, які порадують військових навіть на відстані.

Зараз дивляться

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З днем військового зв’язківця

Ми привітати вас хочемо!

Нехай ефір ваш буде чистим,

Провід – цілий і неушкоджений!

Побажаємо засобів новітніх,

Щоб зв’язок не перервався,

Щастя вам в житті подальшого,

Щоб паморочилося від нього в голові!

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Щоб вчасно віддати наказ,

Скоординувати рух,

Вести вогонь на ураження,

Має бути безперервний зв’язок.

На сторожі зв’язку, сон забувши,

Вартують військові зв’язківці.

Якщо десь трапиться обрив – виправлять швидко.

І ратний подвиг їхній – то не міф.

***

День військ зв’язку України,

У зв’язківців – іменини,

Зв’язківці, вас ми вітаємо,

У роботі якості бажаємо,

Щоб зв’язок ні на мить не переривався,

Завжди залишався надійним!

Адже без нього ніяк не можна,

І цей тост за вас, друзі!

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Всім зв’язківцям України,

Надсилаємо гарячий ми привіт,

Ми єдині у своєму пориві,

Адже без зв’язку діла не буде!

З Днем військ зв’язку вітаємо,

І хочемо вам побажати,

Службу виконувати справно

І зв’язок на рівні тримати!

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Зв’язківці, Вам повага

За працю і вміння.

Держава наша славна

Вас щедро нагородить

За службу нашій Батьківщині

І зовнішній вигляд відповідний.

Зв’язківцем бути не кожному по зубах.

На це потрібна мужність

І неабиякий розум.

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Серпень іде повним ходом – незабаром настане осінь. Вересень порадує українців величезною кількістю свят, зокрема й релігійних. Наприклад, 11 вересня православні відзначають Усікновення глави Іоанна, якого стратили за чесність. А вже 21 вересня віряни святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці. Ознайомитися з церковним календарем свят вересня 2022 можна на Фактах ICTV.