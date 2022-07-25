День Української Державності – нове свято, яке вперше відзначатимуть у 2022 році. Навіть за умов війни, наш народ продовжує боротися за цілісність країни та її функціонування як держави.

Дата свята

Відомо, що День Української Державності щорічно відзначатимуть 28 липня – у 2022 році це буде вперше з дня заснування цієї важливої ​​дати.

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Що відомо про свято

Про те, що в історії України з’явиться нова важлива дата, стало відомо ще наприкінці травня 2021 року – тоді Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 5864. Проте минулого року день не відзначали – закон набрав чинності 9 червня 2022 р.

Саме свято затвердили 25 серпня 2021 року указом президента України Володимира Зеленського якраз до 30-річчя незалежності України. Ще тоді Зеленський заявив, що 28 липня стане вихідним для українців. Щоправда, під час воєнного стану додаткових вихідних не передбачено.

День Української Державності допоможе наголосити на тисячолітній історії України. Документ стверджує, що наша країна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

Днями президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, де наголосив на важливості цього свята. Він заявив, що цей тиждень буде дуже символічним для нас.

– День Української Державності затверджуватиме зв’язок українців, що нині живуть, з багатьма поколіннями нашого народу. Понад тисячу років державно-творчого досвіду українців, нашої культури, нашої самобутності, українського характеру, – заявив Зеленський.

Після Дня Української Державності українців зустріне серпень – останній місяць літа порадує величезною кількістю свят. Свій професійний день відзначатимуть інкасатори, будівельники, ветеринари, а на кінець місяця заплановано День незалежності України. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.