9 вересня в Україні відзначають День тестувальника – у 2022 році свято припадає на п’ятницю. Саме час підготуватися до важливого дня ґрунтовно та привітати своїх близьких.

Цього дня варто порадувати тих, хто присвятив своє життя роботі з комп’ютерами та іншими електронними пристроями, а також виявленню помилок під час тестування роботи.

Тестувальник – це незамінна професія, без якої світ комп’ютерів не може існувати. Всі нові продукти та оновлення ретельно перевіряються експертами, щоб користувачі отримали справний продукт.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем тестувальника у листівках та СМС, які порадують ваших знайомих.

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Вони не орють, і не сіють, і не жнуть

І не креслять діаграми.

У тестувальника особливий труд:

Він робить надійними програми.

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Нові програми перевіряє

Тестувальник, щоб знайти помилки.

Але сьогодні нехай душа гуляє,

Нехай зігріє всіх твоя посмішка!

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З Днем тестувальника! Нехай смак твого життя буде солодким, воно радує своїми яскравими моментами і цікавими пригодами. Нехай у тебе буде щастя, а баги трапляються тільки в інших, але не у тебе.

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Вітаю з Днем тестувальника! Бажаю, щоб твоє життя залежало тільки від тебе, щоб воно радувало яскравими фарбами. Нехай всі робочі питання вирішуються гладко, а тестування буде без особливих проблем. Удачі тобі

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Вітаю всіх тестувальників з професійним святом! Бажаю успішної роботи, легких задач, гідної заробітної плати та успіхів у всьому. Нехай всі питання вирішуються гладко, а тестування проходить швидко та без проблем.

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Осінь – це не лише настання холодів, а й величезна кількість свят. Вересень дасть українцям величезну кількість важливих днів, у тому числі й церковних. Ознайомитися з повним календарем свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.