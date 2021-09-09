Традиційно 9 вересня в Україні відзначають День тестувальника. Сьогодні варто привітати всіх, хто працює в галузі інформаційних технологій та займається тестуванням програмного забезпечення.

Спеціально для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем тестувальника у листівках та СМС.

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Вітаю всіх тестувальників з професійним святом! Бажаю успішної роботи, легких задач, гідної заробітної плати та успіхів у всьому. Нехай всі питання вирішуються гладко, а тестування проходить швидко та без проблем.

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Вітаємо вас, професіоналів, які ніколи не обмежуються виконанням шаблонних завдань тест-плану. Ви як завжди вигадуєте власні способи тестування, випробовуєте різні шляхи та комбінації. Нехай робота приносить вам лише задоволення!

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Вітаю з професійним святом, з Днем тестувальника! Бажаю, щоб твоя робота завжди була цікавою і приносила відмінні плоди. Щоб ти досягав бажаного професійного зростання і завжди залишався кращим фахівцем у своїй важливій і нелегкій справі. Нехай робота приносить задоволення, але не забувай відпочивати!

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З Днем тестувальника! Бажаю в роботі не помилятися і ніколи не сумніватися в своїх відповідях. Бажаю в житті без жодних тестів завжди вибирати правильний шлях до успіху і щастя. Нехай робота буде для тебе цікавим і захоплюючим заняттям, нехай доля частіше тішить тебе приємними сюрпризами!

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Вітаю з Днем тестувальника! Досвід і майстерність ведуть тебе вгору до підкорення кар’єрних сходів. Ти завжди допомагаєш колегам у вирішенні робочих завдань. Бажаю, щоб і в життєвих ситуаціях ти завжди швидко і грамотно знаходив вірний шлях!

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Варто зауважити, що дата свята була обрана не випадково. Оскільки саме 9 вересня 1947 року вчені з Гарварду вперше зареєстрували програмну помилку.

Вони знайшли метелика, що застряг між контактами електромеханічного реле, і заважав коректній роботі. Це сталося під час тестування Mark II Aiken Relay Calculator. Ця ситуація поклала початок використанню слова баг у значенні помилка.

Для того, щоб стати тестувальником програмного забезпечення, необхідно пройти спеціальні курси.

Сьогодні представники цієї професії дуже затребувані, тому і користуються на ринку праці величезним попитом.

Тестувальники мають відмінно володіти різними підходами і практиками в програмуванні, бути посидючими, спостережливими та мати критичне мислення.