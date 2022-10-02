У неділю, 2 жовтня, в Україні відзначають День територіальної оборони.

Сьогодні варто подякувати воїнам ТрО, які мужньо захищають нашу країну, дають відсіч ворогу та щодня демонструють героїзм, стійкість й непереможний характер.

З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання з Днем територіальної оборони у віршах та прозі.

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Ви надія наша і опора,

Гідність волелюбних козаків.

Пращурів висока непокора

У серцях сміливих вояків!

Дух козацький вірний і звитяжний

Додавав вам сили і відваги.

Воїни і лицарі ви справжні,

Вам вклонились синьочолі стяги!

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Вітаю сміливого військового з Днем територіальної оборони. Нехай підвищення по службі не змушують себе чекати, негаразди капітулюють без бою, а мрії виконуються вчасно і за статутом. Бажаю якнайшвидшої перемоги, мирного неба, здоров’я та успіхів у всьому! Дякую, що стоїш на варті нашого спокою!

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Україна — могутня країна,

Та потрібна і їй охорона,

Щоби мова цвіла солов’їна,

Щоби горя не знали до скону.

Мужні, сильні, ми дякуєм вам

За безхмарнеє небо над нами.

Ми бажаєм, щоб сизим рокам

Прибігати до вас лиш з зорями.

Хай сміються ясні небеса,

Хай все буде, як ви би хотіли.

Довге буде життя, як коса,

Що раніше дівчата носили.

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У День Сил територіальної оборони бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою і блага країни, сміливо і легко відбивати всі натиски з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, зберігати щастя і доброту в серці.

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Вітаю з Днем територіальної оборони! Нехай в душі завжди будуть сили, енергія і хоробрість! Бажаю міцного здоров’я, особистого щастя, підкорення нових вершин і просування у військовій кар’єрі! Нехай всі цілі будуть досяжні, адже тебе чекають великі можливості і перспективи!

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Нагадаємо, що День територіальної оборони відзначається щороку у першу неділю жовтня, його започаткував президент Володимир Зеленський, підписавши Указ № 417/2020.

Глава держави запровадив свято з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій, а також зважаючи на високу роль територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.

Територіальна оборона входить до складу ЗСУ як окремий рід військ від 1 січня 2022 року. Саме тоді в дію вступив Закон Про основи національного спротиву, який ініціював президент.

Сили територіальної оборони захищають Україну від ворога від перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Наразі до складу ТрО входять понад 100 тис. українців.