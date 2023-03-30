30 березня віряни відзначають День теплого Олексія. Наші предки були переконані, що з цього дня зима повністю відступає, і їй на заміну приходить тепла весна.

Свято заведено зустрічати в колі сім’ї та друзів, як і безліч інших важливих днів у церковному календарі. Щоправда, не варто забувати про Великий піст, якого багато хто дотримується аж до самого Великодня.

Факти ICTV підготували листівки з Днем теплого Олексія, які порадують близьких і нагадають про радощі весни.

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Примітно, що в День теплого Олексія наші предки міняли сани на вози – снігу вже точно не буде аж до осінніх холодів. Цього дня не можна шити, їсти непісні страви, давати в борг і займатися важкою фізичною працею.

День теплого Олексія відзначають щорічно наприкінці березня – середина весни не за горами. Квітень принесе українцям багато свят, зокрема й церковних. Приміром, уже 16 числа буде Великдень, а після цього свята – День працівників пожежної охорони. Уже наприкінці місяця буде міжнародний День танцю, який покликаний об’єднати всі стилі. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.