День танкістів 2021 в Україні припадає на неділю, 12 вересня. Це свято заведено відзначати на території країни щорічно у другу неділю вересня.
У цей день варто привітати тих, хто пов’язав своє життя з армією в танкових військах, і є членом екіпажу бойової машини.
Справжній танкіст вміє не тільки керувати багатотонною горою заліза, а й доглядати за нею, підтримуючи відмінний стан корпусу, башти та знаряддя.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем танкістів в листівках і СМС, які порадують експертів військової справи навіть на відстані.
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Вам бажаю в день танкіста
Бути щасливим, мислити чисто,
Легкої служби без проблем,
Вірної дружби, щастя всім!
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З днем танкіста чоловіка вітаю,
Від душі коханому бажаю,
Щоб твій танк перепон тут не побачив,
Страх поганим щоб людям навіював.
Я тобі бажаю всією душею,
Щоб щасливим був захисник мій,
У цьому житті тільки тим щастить,
Хто свою удачу береже!
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У день танкіста
Бажаю я тобі
Завжди бути в думках чистим –
І в житті, і в боротьбі!
Будь-яку невдачу
З посмішкою обходити,
Стати краще, стати багатшими,
І життя щасливо прожити!
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Вітаю Вас з професійним святом – Днем танкістів. Бажаю вам міцного здоров’я, сімейного затишку та щоб у Вашому житті було більше світлих та радісних хвилин!
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У День танкіста я бажаю
Тим, хто танком управляє:
Нехай на шлях вас особистий ангел
Безпечний направляє.
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Танкісту в цей день
Скажу слова від усіх:
Нехай очікує в службі
Тебе великий успіх.
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Танкіст! Нехай приводу не буде
Себе випробовувати війною,
Нехай буде вічним і надійним
Мир на землі нашій рідній!
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Указ про святкування був встановлений другим президентом України Леонідом Кучмою 29 серпня 1997 року.
День танкіста у другу неділю вересня вважається радянським, російським і білоруським святом, присвячений не тільки екіпажу бойової машини, а й виробникам танків, які працюють на заводах.
13 вересня в Україні також святкують і День програміста. Варто привітати й тих, хто займається розробкою різних програм, підтримуючи стабільність роботи цілих комп’ютерних систем.
Ознайомитися з неофіційними святами в Україні за 2021 рік можна в нашому календарі.