День танкістів 2021 в Україні припадає на неділю, 12 вересня. Це свято заведено відзначати на території країни щорічно у другу неділю вересня.

У цей день варто привітати тих, хто пов’язав своє життя з армією в танкових військах, і є членом екіпажу бойової машини.

Справжній танкіст вміє не тільки керувати багатотонною горою заліза, а й доглядати за нею, підтримуючи відмінний стан корпусу, башти та знаряддя.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем танкістів в листівках і СМС, які порадують експертів військової справи навіть на відстані.

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Вам бажаю в день танкіста

Бути щасливим, мислити чисто,

Легкої служби без проблем,

Вірної дружби, щастя всім!

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З днем ​​танкіста чоловіка вітаю,

Від душі коханому бажаю,

Щоб твій танк перепон тут не побачив,

Страх поганим щоб людям навіював.

Я тобі бажаю всією душею,

Щоб щасливим був захисник мій,

У цьому житті тільки тим щастить,

Хто свою удачу береже!

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У день танкіста

Бажаю я тобі

Завжди бути в думках чистим –

І в житті, і в боротьбі!

Будь-яку невдачу

З посмішкою обходити,

Стати краще, стати багатшими,

І життя щасливо прожити!

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Вітаю Вас з професійним святом – Днем танкістів. Бажаю вам міцного здоров’я, сімейного затишку та щоб у Вашому житті було більше світлих та радісних хвилин!

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У День танкіста я бажаю

Тим, хто танком управляє:

Нехай на шлях вас особистий ангел

Безпечний направляє.

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Танкісту в цей день

Скажу слова від усіх:

Нехай очікує в службі

Тебе великий успіх.

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Танкіст! Нехай приводу не буде

Себе випробовувати війною,

Нехай буде вічним і надійним

Мир на землі нашій рідній!

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Указ про святкування був встановлений другим президентом України Леонідом Кучмою 29 серпня 1997 року.

День танкіста у другу неділю вересня вважається радянським, російським і білоруським святом, присвячений не тільки екіпажу бойової машини, а й виробникам танків, які працюють на заводах.

13 вересня в Україні також святкують і День програміста. Варто привітати й тих, хто займається розробкою різних програм, підтримуючи стабільність роботи цілих комп’ютерних систем.

Ознайомитися з неофіційними святами в Україні за 2021 рік можна в нашому календарі.