День таксиста в Україні щорічно відзначають 22 березня. У 2023 році свято припадає на середу.
День присвячений усім тим, хто допомагає нам швидко дістатися з однієї локації в іншу, і зробити це швидко і з комфортом. Професія таксиста вимагає наявність значного досвіду за кермом, а також вміння спілкуватися з пасажирами, які бувають дуже різними.
Факти ICTV підготували найкращі привітання на День таксиста 2023 у листівках, прозі та СМС, які порадують близьких навіть на відстані.
Привітання в СМС
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У день таксиста тобі побажаю,
Щедрих клієнтів частіше зустрічати,
Якщо нехороша людина попадеться,
То старайся просто не помічати.
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З Міжнародним Днем таксі
Ми вітаємо вас таксист!
Бажаємо, щоб вистачало сил
Вам кожен день нас усіх везти.
Бажаємо жити тобі приємно,
І ніколи не відати лих!
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У день Таксі бажаю пасажирів щедрих,
Друзів щирих, надійних, вірних,
Щоб Господь зберігав тебе в дорозі
І щирої тобі великої любові.
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Робота таксиста досить стара,
Сили і витримки вимагає вона,
Адже вночі, вдень і в ранній час
Таксист завжди працює для нас!
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Ти працюєш таксистом
І завжди в дорозі,
Але не будь же песимістом,
Щастя знайти ти в змозі!
Побажати хочу клієнтів
Щедрих і простих,
У День Таксиста моментів
Тільки золотих!
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Привітання у листівках
Привітання у прозі
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Вітаю з Днем таксиста і від усієї душі бажаю завжди і всюди встигати, знати правильний шлях і добру дорогу, берегти себе й постійно перебувати у гарному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.
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Що побажати таксисту в його свято? Відсутність патрульних на твоїй дорозі, побільше грошових замовлень і чуйних цікавих і щедрих клієнтів. Щоб вірне авто жодного разу не ламалося, не турбувала в зиму ожеледь, а влітку не підводив кондиціонер.
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Вітаю з Днем таксиста і від усієї душі бажаю завжди і всюди встигати, знати вірний шлях і добру дорогу, берегти себе і постійно перебувати у відмінному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.
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Вітаємо Вас з професійним святом, бажаємо рівних і чистих доріг, високих швидкостей, безліч задоволених клієнтів, удачі і везіння.
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Чудового таксиста вітаю зі святом. Нехай робота приносить високий дохід, велику радість, великий успіх і душевне спілкування. Бажаю добрих доріг, вдячних пасажирів, чудового настрою та бадьорості за кермом.
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