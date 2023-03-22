День таксиста в Україні щорічно відзначають 22 березня. У 2023 році свято припадає на середу.

День присвячений усім тим, хто допомагає нам швидко дістатися з однієї локації в іншу, і зробити це швидко і з комфортом. Професія таксиста вимагає наявність значного досвіду за кермом, а також вміння спілкуватися з пасажирами, які бувають дуже різними.

Факти ICTV підготували найкращі привітання на День таксиста 2023 у листівках, прозі та СМС, які порадують близьких навіть на відстані.

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Привітання в СМС

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У день таксиста тобі побажаю,

Щедрих клієнтів частіше зустрічати,

Якщо нехороша людина попадеться,

То старайся просто не помічати.

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З Міжнародним Днем таксі

Ми вітаємо вас таксист!

Бажаємо, щоб вистачало сил

Вам кожен день нас усіх везти.

Бажаємо жити тобі приємно,

І ніколи не відати лих!

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У день Таксі бажаю пасажирів щедрих,

Друзів щирих, надійних, вірних,

Щоб Господь зберігав тебе в дорозі

І щирої тобі великої любові.

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Робота таксиста досить стара,

Сили і витримки вимагає вона,

Адже вночі, вдень і в ранній час

Таксист завжди працює для нас!

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Ти працюєш таксистом

І завжди в дорозі,

Але не будь же песимістом,

Щастя знайти ти в змозі!

Побажати хочу клієнтів

Щедрих і простих,

У День Таксиста моментів

Тільки золотих!

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Привітання у листівках

Привітання у прозі

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Вітаю з Днем таксиста і від усієї душі бажаю завжди і всюди встигати, знати правильний шлях і добру дорогу, берегти себе й постійно перебувати у гарному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.

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Що побажати таксисту в його свято? Відсутність патрульних на твоїй дорозі, побільше грошових замовлень і чуйних цікавих і щедрих клієнтів. Щоб вірне авто жодного разу не ламалося, не турбувала в зиму ожеледь, а влітку не підводив кондиціонер.

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Вітаю з Днем таксиста і від усієї душі бажаю завжди і всюди встигати, знати вірний шлях і добру дорогу, берегти себе і постійно перебувати у відмінному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.

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Вітаємо Вас з професійним святом, бажаємо рівних і чистих доріг, високих швидкостей, безліч задоволених клієнтів, удачі і везіння.

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Чудового таксиста вітаю зі святом. Нехай робота приносить високий дохід, велику радість, великий успіх і душевне спілкування. Бажаю добрих доріг, вдячних пасажирів, чудового настрою та бадьорості за кермом.

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