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День таксиста 2023: найкращі привітання в листівках, СМС і прозі

22 Березня 2023, 07:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
День таксиста 2023: найкращі привітання в листівках, СМС і прозі

День таксиста в Україні щорічно відзначають 22 березня. У 2023 році свято припадає на середу.

День присвячений усім тим, хто допомагає нам швидко дістатися з однієї локації в іншу, і зробити це швидко і з комфортом. Професія таксиста вимагає наявність значного досвіду за кермом, а також вміння спілкуватися з пасажирами, які бувають дуже різними.

Факти ICTV підготували найкращі привітання на День таксиста 2023 у листівках, прозі та СМС, які порадують близьких навіть на відстані.

Зараз дивляться

Привітання в СМС

***

У день таксиста тобі побажаю,
Щедрих клієнтів частіше зустрічати,
Якщо нехороша людина попадеться,
То старайся просто не помічати.

***

З Міжнародним Днем таксі
Ми вітаємо вас таксист!
Бажаємо, щоб вистачало сил
Вам кожен день нас усіх везти.
Бажаємо жити тобі приємно,
І ніколи не відати лих!

***

У день Таксі бажаю пасажирів щедрих,
Друзів щирих, надійних, вірних,
Щоб Господь зберігав тебе в дорозі
І щирої тобі великої любові.

***

Робота таксиста досить стара,
Сили і витримки вимагає вона,
Адже вночі, вдень і в ранній час
Таксист завжди працює для нас!

***

Ти працюєш таксистом
І завжди в дорозі,
Але не будь же песимістом,
Щастя знайти ти в змозі!

Побажати хочу клієнтів
Щедрих і простих,
У День Таксиста моментів
Тільки золотих!

***

Привітання у листівках

День таксиста День таксиста День таксиста

Привітання у прозі

***

Вітаю з Днем таксиста і від усієї душі бажаю завжди і всюди встигати, знати правильний шлях і добру дорогу, берегти себе й постійно перебувати у гарному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.

***

Що побажати таксисту в його свято? Відсутність патрульних на твоїй дорозі, побільше грошових замовлень і чуйних цікавих і щедрих клієнтів. Щоб вірне авто жодного разу не ламалося, не турбувала в зиму ожеледь, а влітку не підводив кондиціонер.

***

Вітаю з Днем таксиста і від усієї душі бажаю завжди і всюди встигати, знати вірний шлях і добру дорогу, берегти себе і постійно перебувати у відмінному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.

***

Вітаємо Вас з професійним святом, бажаємо рівних і чистих доріг, високих швидкостей, безліч задоволених клієнтів, удачі і везіння.

***

Чудового таксиста вітаю зі святом. Нехай робота приносить високий дохід, велику радість, великий успіх і душевне спілкування. Бажаю добрих доріг, вдячних пасажирів, чудового настрою та бадьорості за кермом.

***

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