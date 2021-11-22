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День сина та гуманного суспільства: яке свято 22 листопада

22 Листопада 2021, 09:05
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ноябрь
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сина. Це не офіційне свято, яке вкотре нагадує нам про важливість сімейних зв’язків, підтримки і розуміння серед близьких.

Цього дня не лише батьки вітають синів, а й сини проявляють увагу до батьків. Найчастіше свято відзначається у тісному сімейному колі.

Також 22 листопада святкують День гуманного суспільства. Метою створення свята є привернення особливої уваги людини до тварин.

Православне свято 22 листопада

Православна церква 22 листопада вшановує пам’ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила у Константинополі у V столітті.

У юності її видали заміж за заможну людину, у них народилася дочка. Але Матрона полюбила ходити до храму, де проводила багато часу у молитвах та бесідах з благочестивими людьми.

Зрештою Матрона вирішила залишити сім’ю та присвятити життя служінню Богові.

Іменини 22 листопада

День ангела сьогодні святкують Олексій, Віктор, Дмитро, Ілля, Костянтин, Матрона, Семен і Тимофій.

Прикмети 22 листопада

У народі 22 листопада називали днем ​​Матрони Зимової. Предки вірили, що саме сьогодні починається зима. За прикметами визначали погоду:

  • туманний день – до відлиги найближчим часом;
  • снігопад – до негоди взимку і навесні;
  • гуси вийшли на лід – до поліпшення погоди.

Що не можна робити 22 листопада

  • сьогодні не варто відмовляти гостям у візиті, предки вважали, що це принесе збитки;
  • також раніше вірили, що цього дня треба відвідати кладовище і прибрати могили померлих родичів, ігнорування цього правила може накликати біду.
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Теги
іменини , релігійне свято , Свято
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