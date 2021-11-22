Сьогодні, 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сина. Це не офіційне свято, яке вкотре нагадує нам про важливість сімейних зв’язків, підтримки і розуміння серед близьких.
Цього дня не лише батьки вітають синів, а й сини проявляють увагу до батьків. Найчастіше свято відзначається у тісному сімейному колі.
Також 22 листопада святкують День гуманного суспільства. Метою створення свята є привернення особливої уваги людини до тварин.
Православне свято 22 листопада
Православна церква 22 листопада вшановує пам’ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила у Константинополі у V столітті.
У юності її видали заміж за заможну людину, у них народилася дочка. Але Матрона полюбила ходити до храму, де проводила багато часу у молитвах та бесідах з благочестивими людьми.
Зрештою Матрона вирішила залишити сім’ю та присвятити життя служінню Богові.
Іменини 22 листопада
День ангела сьогодні святкують Олексій, Віктор, Дмитро, Ілля, Костянтин, Матрона, Семен і Тимофій.
Прикмети 22 листопада
У народі 22 листопада називали днем Матрони Зимової. Предки вірили, що саме сьогодні починається зима. За прикметами визначали погоду:
- туманний день – до відлиги найближчим часом;
- снігопад – до негоди взимку і навесні;
- гуси вийшли на лід – до поліпшення погоди.
Що не можна робити 22 листопада
- сьогодні не варто відмовляти гостям у візиті, предки вважали, що це принесе збитки;
- також раніше вірили, що цього дня треба відвідати кладовище і прибрати могили померлих родичів, ігнорування цього правила може накликати біду.