День Святої Трійці в Україні: привітання у листівках

4 липня віруючі християни відзначають День Святої Трійці – велике церковне свято. Цього дня Всевишній з’явився перед людьми в трьох образах одразу – земні справи Господа з порятунку смертних завершені.

Віряни цього дня традиційно йдуть до церкви, а по поверненню відзначають свято в колі сім’ї та друзів. Варто привітати своїх близьких і друзів, а також побажати їм розділити з іншими радість церковної події.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з День Святої Трійці в листівках, які порадують близьких навіть на відстані.

Червень порадує українців не тільки церковними святами. Наприклад, на початку місяця очікується і День журналіста, День друзів, а в останні дні буде і День Конституції України. Щоправда, в умовах війни додаткового вихідного не буде – тенденція спостерігається вже другий рік. Ознайомитися з повним календарем свят червня 2023 року можна на Фактах ICTV.