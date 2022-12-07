День святої великомучениці Катерини традиційно святкують віруючі 7 грудня. Як і будь-яке велике церковне свято цього дня існують заборони та традиції, яких дотримувались наші предки. Також є місце та прикмети, за якими визначалася погода та врожайність.

Народні прикмети на Катерини – далі у матеріалі.

Якщо на 7 грудня ясна погода – це до холодної та морозної зими. Найкраще підготуватися до неї заздалегідь, а не сподіватися на потепління.

Зараз дивляться

Якщо у вечірньому небі мало зірок – це до снігу. Можна підготувати санчата, або запастися теплим чаєм і провести найближчим часом у родинному колі.

Якщо корови незвичайно поводяться і трясуть ногами – це до холодів. Ще одна прикмета також стосується морозів – вони настануть, якщо навколо Місяця утворилися кола.

Навіть якщо на вулиці сльота та туман – морози настануть через 10 днів. Наші пращури знали, чого чекати від природи.

Якщо сніг на Катерини падає на суху землю, буде поганий урожай.

Навіть Сонце може вказати на погоду – якщо сонячне проміння пучками прямує вгору, то скоро буде завірюха.

І якщо прикмети підкажуть майбутнє, то заборони на Катерину допоможуть не залучити себе біду. Краще Великомученицю не злити.