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День святого Валентина: найкращі привітання у СМС

14 Лютого 2023, 08:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Цветы

День святого Валентина – свято всіх закоханих. Щорічно воно відзначається 14 лютого, і 2023 року цей день припадає на вівторок.

У це свято дуже важливо заявити про своє кохання – це можна зробити купою різних способів. Серед них – привітати милим віршем, листівкою, чи навіть теплими побажаннями у прозі.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем святого Валентина у СМС, які порадують близьких навіть на відстані.

Зараз дивляться

***

В цей чудовий день
Нехай Валентин, як в добрій казці,
Подарує тобі щастя,
А Амурчик у намисті
Принесе кохання чисте,
А від мене подарунок –
Палкий поцілунок!

***

Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!

***

Як маленьке кошеня,
В грудочку зберуся.
Притиснуся я до тебе,
Й сил наберуся!
Всі невдачі та негоди,
Мені більше не страшні,
Бо при будь-якій погоді
Знаю я – є в мене ти!
З Днем Святого Валентина!

***

Тебе вітаю я кохана,
Для мене ти завжди бажана.
Із днем Святого Валентина!
Моя любов веде до Рима!
В цей день я хочу побажати:
Мене одного лиш кохати,
Тоді навіки буду твій,
Й здійсню для тебе купу мрій!

***

Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.

***

Лютий уже добігає кінця – українців готова зустрічати весна. Березень приготував багато різних свят, у тому числі церковних. Ознайомитися з повним календарем свят березня 2023 можна на Фактах ICTV.

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День святого Валентина Привітання Привітання зі святами
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