День святого Валентина – свято всіх закоханих. Щорічно воно відзначається 14 лютого, і 2023 року цей день припадає на вівторок.

У це свято дуже важливо заявити про своє кохання – це можна зробити купою різних способів. Серед них – привітати милим віршем, листівкою, чи навіть теплими побажаннями у прозі.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем святого Валентина у СМС, які порадують близьких навіть на відстані.

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***

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З днем Святого Валентина!

***

Як маленьке кошеня,

В грудочку зберуся.

Притиснуся я до тебе,

Й сил наберуся!

Всі невдачі та негоди,

Мені більше не страшні,

Бо при будь-якій погоді

Знаю я – є в мене ти!

З Днем Святого Валентина!

***

Тебе вітаю я кохана,

Для мене ти завжди бажана.

Із днем Святого Валентина!

Моя любов веде до Рима!

В цей день я хочу побажати:

Мене одного лиш кохати,

Тоді навіки буду твій,

Й здійсню для тебе купу мрій!

***

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

***

Лютий уже добігає кінця – українців готова зустрічати весна. Березень приготував багато різних свят, у тому числі церковних. Ознайомитися з повним календарем свят березня 2023 можна на Фактах ICTV.