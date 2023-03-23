Традиційно 30 березня за церковним календарем в Україні святкують День святого Олексія.

У народі вважають, що в цей день приходить справжнє тепло, тому свято також називають Днем теплого Олекси.

Преподобний Олексій жив у IV-V столітті в Римі та ріс у заможній родині. В юнацькі роки хлопець одружився, але залишив дружину, зрікся всіх привілеїв та вирішив присвятити себе Богу.

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Саме тому 30 березня кожного року церква шанує памʼять преподобного Олексія, який зрікся свого багатства заради служіння Богу.

Факти ICTV дізнавалися, що можна і не можна робити на День теплого Олекси 2023.

День святого Олексія 2023: що потрібно робити

У цей день люди намагаються вирішити усі справи вранці. А ввечері потрібно збиратися усією родиною за столом, проводжати зиму та вшановувати памʼять преподобного Олексія.

Зазвичай 30 березня видається теплим днем, тому наші предки готувалися до початку городного сезону:

виносили картоплю на вулицю, щоб загартувати її;

ремонтували інвентар;

пасічники виносили вулики та замовляли бджіл;

збирати березовий сік та березові бруньки;

полювали та плели риболовні сітки тощо.

А молоді дівчата на теплого Олекси йшли закликати весну. Для цього брали полотно та пиріг, виходили в поле, кланялися на всі боки, а потім промовляли: – Ось тобі, весно-мати, нова обновка! Полотно та пиріг потрібно були залишити в полі.

У храмах обовʼязково моляться преподобному Олексію, аби у цьому році був вдалий врожай. Для цього потрібно прочитати особливу молитву:

О, великий Христовий угоднику, святий чоловіче Божий Олексію, що душею на небесах біля Престолу Господнього перебуваєш, а на землі, даною тобі Богом благодаттю, різні чудеса здійснюєш! Зглянься милостиво на людей, які біля ікони твоєї з сокрушенням сердець моляться і просять у тебе допомоги та заступництва.

Простягни молитовно до Господа Бога чесні руки твої і виблагай нам у Нього прощення гріхів наших вільних і невільних: тим, що від хвороб страждають, — зцілення; тим, що спокуси терплять, — заступництво; тим, що у скорботі перебувають, — заспокоєння; тим, що бідують, — швидку допомогу; а всім, що шанують тебе — мирний та християнський кінець життя і добру відповідь на Страшному Суді Христовому.

О, угоднику Божий, не посором надії нашої, яку на тебе після Бога та Владики покладаємо, але будь нашим помічником і покровителем для спасіння. Щоб твоїми молитвами, отримавши благодать та милість від Господа, ми прославляли чоловіколюбність Отця і Сина, і Святого Духа, в Тройці славимого і поклоняємого Бога, і твоє святе заступництво, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь.

Що не можна робити в День теплого Олекси 2023

В день вшанування пам’яті преподобного Олексія церква забороняє: