Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають Міжнародний день вегана та День заснування Єропейського Союзу.
Останнє свято утворилося на основі підписаного Маастрихтського договору, який набув чинності у 1993 році.
У католицькій церкві сьогоднішня дата присвячена пам’яті померлих – День усіх святих. Раніше люди вірили, що 1 листопада нечисть спускається на землю і починає лякати перехожих, відьми влаштовують шабаші.
Всі хотіли відлякати злі сили, тому самі вбиралися у моторошні костюми і влаштовували гучні ходи.
Церковне свято 1 листопада
Православна церква 1 листопада відзначає день святого Садока – небесного покровителя померлих без покаяння.
Також сьогодні вшановують пам’ять єпископа Персидського та перенесення мощей Іоанна Рильського – святого Болгарської Церкви та покровителя болгарського народу.
1 листопада здавна вважався днем проводів осені і зустрічі зими з морозами.
Іменини 1 листопада
Іменини 1 листопада святкують: Дмитро, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, Фелікс.
Народні прикмети на 1 листопада:
- Якщо людина народилася 1 листопада, то вона відрізнятиметься балакучістю.
- Не дати коню відпочити – до нещастя та жебрацтва.
- Вночі випав сніг у невеликій кількості – скоро вдарять потужні морози.
- Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.
- Добре підмерзла земля перед снігопадом – чекай врожайного року.
Що не можна робити 1 листопада:
- не можна годувати птахів на перехрестях
- не можна приймати подарунки від малознайомих людей
- не можна відвідувати масові заходи