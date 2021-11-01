Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають Міжнародний день вегана та День заснування Єропейського Союзу.

Останнє свято утворилося на основі підписаного Маастрихтського договору, який набув чинності у 1993 році.

У католицькій церкві сьогоднішня дата присвячена пам’яті померлих – День усіх святих. Раніше люди вірили, що 1 листопада нечисть спускається на землю і починає лякати перехожих, відьми влаштовують шабаші.

Всі хотіли відлякати злі сили, тому самі вбиралися у моторошні костюми і влаштовували гучні ходи.

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Церковне свято 1 листопада

Православна церква 1 листопада відзначає день святого Садока – небесного покровителя померлих без покаяння.

Також сьогодні вшановують пам’ять єпископа Персидського та перенесення мощей Іоанна Рильського – святого Болгарської Церкви та покровителя болгарського народу.

1 листопада здавна вважався днем проводів осені і зустрічі зими з морозами.

Іменини 1 листопада

Іменини 1 листопада святкують: Дмитро, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, Фелікс.

Народні прикмети на 1 листопада:

Якщо людина народилася 1 листопада, то вона відрізнятиметься балакучістю.

Не дати коню відпочити – до нещастя та жебрацтва.

Вночі випав сніг у невеликій кількості – скоро вдарять потужні морози.

Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.

Добре підмерзла земля перед снігопадом – чекай врожайного року.

Що не можна робити 1 листопада: