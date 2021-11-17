Міжнародний день студента відзначається у всьому світі 17 листопада. Це свято у 2021 році припадає на середу, і в Україні його святкують ті, хто вже встиг закінчити школу та вступити до університету чи коледжу для здобуття професійних умінь та знань.

Вже 17 листопада тисячі студентів відзначатимуть свій день, насолоджуючись молодістю та передчуваючи всі переваги дорослого життя.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем студента у картинках та СМС, які точно порадують ваших близьких та знайомих із їхнім днем. Теплі слова та побажання допоможуть гризти граніт науки старанніше.

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З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

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Хай іспити самі складаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радуйся і живи моментом,

Вітаємо з днем студента!

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З міжнародним днем студента

Вас дозвольте привітати,

Іспити лиш на відмінно

Я бажаю вам складати.

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Бажаю святкувати сьогодні,

Гуляти до самого рання!

І щоб зранку не тріщала

Від тих гулянь голова!

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Щоб вам солодко жилося,

Щоб дружилося, спалося!

Щоб рікою пиво лилось,

Щоб студентство веселилось!

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Хай на парах гарно спиться,

А удома не сидиться!

Щоб конспекти самі писались,

А екзамени складалися!

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В бібліотеку не ходити,

Над книжками не сидіти,

І шпаргалки не писати,

“Автомат” по всьому мати!

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Традиційно, вищі навчальні заклади на День студента влаштовують цікаві заходи для своїх учнів — різні квартирники, вечірки у гуртожитках та у стінах університетів.

Нерідко й самі студенти влаштовують собі веселощі – збираються на стадіонах та співають пісні під гітару, або ж вирушають до місцевих клубів, де більшість відвідувачів – молодь.

Листопад також порадує українців величезною кількістю різноманітних свят – День сержанта ЗСУ припадає на 18 листопада, а День домашніх тварин – на 30 число.

Ознайомитися з повним списком свят листопада 2021 року можна в календарі Фактів ICTV.