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День сміху 2023: яскраві привітання в листівках

1 Квітня 2023, 06:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Посмішка
Джерело: Unsplash

День сміху в усьому світі відзначають 1 квітня. У 2023 році свято припадає на суботу.

Саме час згадати про важливість посміхатися і позитивно дивитися на світ, навіть у такий важкий для нас час. Свято має викликати посмішку і нагадати, що в цьому світі є багато хороших речей, які несуть радість.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем сміху, які піднімуть настрій навіть на відстані. Теплі слова зігріють і зарядять позитивом.

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Крім Дня сміху, квітень приніс українцям величезну кількість свят. Так, на 9 і 16 квітня припадає Великдень, але є й інші важливі дні, не пов’язані з релігією і церквою. Наприклад, 17 квітня буде День працівників пожежної охорони, а на кінець місяця припадає Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.

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Теги
1 квітня День сміху Привітання зі святами
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