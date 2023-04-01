День сміху в усьому світі відзначають 1 квітня. У 2023 році свято припадає на суботу.

Саме час згадати про важливість посміхатися і позитивно дивитися на світ, навіть у такий важкий для нас час. Свято має викликати посмішку і нагадати, що в цьому світі є багато хороших речей, які несуть радість.

Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем сміху, які піднімуть настрій навіть на відстані. Теплі слова зігріють і зарядять позитивом.

Зараз дивляться

Крім Дня сміху, квітень приніс українцям величезну кількість свят. Так, на 9 і 16 квітня припадає Великдень, але є й інші важливі дні, не пов’язані з релігією і церквою. Наприклад, 17 квітня буде День працівників пожежної охорони, а на кінець місяця припадає Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.