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День шахтаря в Україні: найкращі привітання у листівках та СМС

28 Серпня 2022, 07:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Шахтер

День шахтаря у 2022 році відзначають 28 серпня. Важливе свято посідає неділя.

Саме час привітати тих, хто ризикує своїм життям професійно виконуючи свою роботу під землею. Працювати в таких умовах під силу далеко не кожному, але сама праця більш ніж благородна.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем шахтаря у листівках та СМС, які порадують навіть на відстані, нагадають про важливість професії та зарядять позитивом.

Зараз дивляться

***

Шахтарю мої вітання,
Щоб збувались всі бажання,
Щоб Вам в шахті лише щастило,
Щоб обходило Вас зло!

Щоб дружина Вас любила,
Кожен день боготворила,
Щоб сім’ю оберігала,
Їсти вчасно Вам давала!

День шахтаря

***

Шахтарів я всіх вітаю,
І бажаю їм добра,
Більше світлого бажаю,
Де вугілля й чорнота!

День шахтаря

***

Вітаємо усіх шахтарів
В це свято нехай у них
Буде мінімум роботи й більше вихідних!

Вітаємо вас! Здоров’я, Задоволення і сил,
Щоб кожен день посмішку,
Радість, щастя приносив!

День шахтаря

***

Шахтар – це саме та професія, яка заслуговує найбільшої поваги. Ваш внесок у розвиток нашої країни найвагоміший. Бережіть себе! З Днем шахтаря вас.

День шахтаря

***

На величезній глибині
Нехай буде спокійним шахтар.
Нехай зарплатня буде гідною цілком
І щасливим завжди буде погляд!

День шахтаря

***

Вересень вже на порозі – саме час розпланувати перший місяць осені та провести свята у колі друзів та рідних. Приміром, вже 21 вересня в Україні відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці, а після Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ознайомитись із повним календарем церковних свят вересня можна на Фактах ICTV.

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