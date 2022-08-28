День шахтаря у 2022 році відзначають 28 серпня. Важливе свято посідає неділя.
Саме час привітати тих, хто ризикує своїм життям професійно виконуючи свою роботу під землею. Працювати в таких умовах під силу далеко не кожному, але сама праця більш ніж благородна.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем шахтаря у листівках та СМС, які порадують навіть на відстані, нагадають про важливість професії та зарядять позитивом.
***
Шахтарю мої вітання,
Щоб збувались всі бажання,
Щоб Вам в шахті лише щастило,
Щоб обходило Вас зло!
Щоб дружина Вас любила,
Кожен день боготворила,
Щоб сім’ю оберігала,
Їсти вчасно Вам давала!
***
Шахтарів я всіх вітаю,
І бажаю їм добра,
Більше світлого бажаю,
Де вугілля й чорнота!
***
Вітаємо усіх шахтарів
В це свято нехай у них
Буде мінімум роботи й більше вихідних!
Вітаємо вас! Здоров’я, Задоволення і сил,
Щоб кожен день посмішку,
Радість, щастя приносив!
***
Шахтар – це саме та професія, яка заслуговує найбільшої поваги. Ваш внесок у розвиток нашої країни найвагоміший. Бережіть себе! З Днем шахтаря вас.
***
На величезній глибині
Нехай буде спокійним шахтар.
Нехай зарплатня буде гідною цілком
І щасливим завжди буде погляд!
***
Вересень вже на порозі – саме час розпланувати перший місяць осені та провести свята у колі друзів та рідних. Приміром, вже 21 вересня в Україні відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці, а після Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ознайомитись із повним календарем церковних свят вересня можна на Фактах ICTV.