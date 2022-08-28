День шахтаря у 2022 році відзначають 28 серпня. Важливе свято посідає неділя.

Саме час привітати тих, хто ризикує своїм життям професійно виконуючи свою роботу під землею. Працювати в таких умовах під силу далеко не кожному, але сама праця більш ніж благородна.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем шахтаря у листівках та СМС, які порадують навіть на відстані, нагадають про важливість професії та зарядять позитивом.

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Шахтарю мої вітання,

Щоб збувались всі бажання,

Щоб Вам в шахті лише щастило,

Щоб обходило Вас зло!

Щоб дружина Вас любила,

Кожен день боготворила,

Щоб сім’ю оберігала,

Їсти вчасно Вам давала!

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Шахтарів я всіх вітаю,

І бажаю їм добра,

Більше світлого бажаю,

Де вугілля й чорнота!

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Вітаємо усіх шахтарів

В це свято нехай у них

Буде мінімум роботи й більше вихідних!

Вітаємо вас! Здоров’я, Задоволення і сил,

Щоб кожен день посмішку,

Радість, щастя приносив!

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Шахтар – це саме та професія, яка заслуговує найбільшої поваги. Ваш внесок у розвиток нашої країни найвагоміший. Бережіть себе! З Днем шахтаря вас.

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На величезній глибині

Нехай буде спокійним шахтар.

Нехай зарплатня буде гідною цілком

І щасливим завжди буде погляд!

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Вересень вже на порозі – саме час розпланувати перший місяць осені та провести свята у колі друзів та рідних. Приміром, вже 21 вересня в Україні відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці, а після Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ознайомитись із повним календарем церковних свят вересня можна на Фактах ICTV.