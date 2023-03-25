День СБУ – це національне свято, яке щорічно відзначають в Україні 25 березня. У 2023 році дата припадає на суботу.
Свято присвячене всім тим, хто робить усе, щоб наша країна та її громадяни були в безпеці. Боротьба зі злочинністю та незаконною діяльністю – це їхнє першочергове завдання.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем СБУ в листівках, прозі та СМС, які допоможуть підняти настрій усім тим, хто стежить за безпекою нашої незалежної країни.
Привітання у прозі
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Сердечно вітаємо співробітників Служби безпеки України! Сподіваємось, що у своїй діяльності ви завжди керуватиметеся патріотизмом,
професіоналізмом, високою відповідальністю за долю кожної людини, за сьогодення і майбутнє України. Бажаємо вам успіхів у служінні нашій державі й народу, творчої наснаги та міцного здоров’я.
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Вітаємо співробітників Служби безпеки України! Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, успіхів у всіх починаннях, миру і злагоди. Нових професійних досягнень і добробуту Вашим родинам! Невичерпної енергії, сил і наснаги в такій важливій сфері діяльності, як Ваша.
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Всіх, хто відповідає за безпеку та спокій населення нашої країни, вітаємо з професійним днем. Нехай вас береже Бог від усякого лиха і ні на крок не відходить Ангел хоронитель. Повертайтеся кожен день в свої домівки в цілості й повному здоров’ї. Спасибі вам за наш спокій і безпеку.
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У День СБУ я побажаю старанно працювати, захищати Україну і її жителів, не втрачати жодного шансу на удачу, завжди спрямовуватися вперед, осягаючи на шляху успіх і перемоги. Бажаю міцного здоров’я, відваги серця і мужності душі. Нехай буде в безпеці наша держава, і в благополуччі кожен громадянин.
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Вітаю з Днем служби безпеки України і хочу побажати виконувати свою роботу правильно і якісно, завжди залишатися на варті безпеки всієї країни, захищати свої ідеї та права людей, ніколи не потрапляти в пастку і постійно знати, де криється істина.
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Привітання у листівках
Привітання у СМС
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Ми зі святом привітати раді
Хто беззаконню стоїть на заваді,
Готовий нас врятувати від біди,
На допомогу у важку годину прийти
Всіх вас сьогодні ми вітаємо,
Класної служби вам бажаємо,
І успішних операцій,
Обійтися без конфронтацій!
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Настрою стрімкого, молодечих сил,
Творчого натхнення, соколиних крил.
В кожнім починанні – бачення мети,
У добрі та праці кожен день рости!
Рівноваги духу в радості й журбі,
За народну справу звершень в боротьбі,
Щоби Україна волею цвіла
І про неї слава на весь світ ішла.
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З Днем СБУ тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.
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Хай буде сильною рука,
Робота – у радість, хоча й нелегка
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, зрозуміло?
З Днем СБУ, розвідник вмілий!
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Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба щоб легка була,
Без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося вами –
Що й не передать словами!
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