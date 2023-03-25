День СБУ – це національне свято, яке щорічно відзначають в Україні 25 березня. У 2023 році дата припадає на суботу.

Свято присвячене всім тим, хто робить усе, щоб наша країна та її громадяни були в безпеці. Боротьба зі злочинністю та незаконною діяльністю – це їхнє першочергове завдання.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем СБУ в листівках, прозі та СМС, які допоможуть підняти настрій усім тим, хто стежить за безпекою нашої незалежної країни.

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Привітання у прозі

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Сердечно вітаємо співробітників Служби безпеки України! Сподіваємось, що у своїй діяльності ви завжди керуватиметеся патріотизмом,

професіоналізмом, високою відповідальністю за долю кожної людини, за сьогодення і майбутнє України. Бажаємо вам успіхів у служінні нашій державі й народу, творчої наснаги та міцного здоров’я.

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Вітаємо співробітників Служби безпеки України! Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, успіхів у всіх починаннях, миру і злагоди. Нових професійних досягнень і добробуту Вашим родинам! Невичерпної енергії, сил і наснаги в такій важливій сфері діяльності, як Ваша.

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Всіх, хто відповідає за безпеку та спокій населення нашої країни, вітаємо з професійним днем. Нехай вас береже Бог від усякого лиха і ні на крок не відходить Ангел хоронитель. Повертайтеся кожен день в свої домівки в цілості й повному здоров’ї. Спасибі вам за наш спокій і безпеку.

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У День СБУ я побажаю старанно працювати, захищати Україну і її жителів, не втрачати жодного шансу на удачу, завжди спрямовуватися вперед, осягаючи на шляху успіх і перемоги. Бажаю міцного здоров’я, відваги серця і мужності душі. Нехай буде в безпеці наша держава, і в благополуччі кожен громадянин.

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Вітаю з Днем служби безпеки України і хочу побажати виконувати свою роботу правильно і якісно, завжди залишатися на варті безпеки всієї країни, захищати свої ідеї та права людей, ніколи не потрапляти в пастку і постійно знати, де криється істина.

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Привітання у листівках

Привітання у СМС

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Ми зі святом привітати раді

Хто беззаконню стоїть на заваді,

Готовий нас врятувати від біди,

На допомогу у важку годину прийти

Всіх вас сьогодні ми вітаємо,

Класної служби вам бажаємо,

І успішних операцій,

Обійтися без конфронтацій!

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Настрою стрімкого, молодечих сил,

Творчого натхнення, соколиних крил.

В кожнім починанні – бачення мети,

У добрі та праці кожен день рости!

Рівноваги духу в радості й журбі,

За народну справу звершень в боротьбі,

Щоби Україна волею цвіла

І про неї слава на весь світ ішла.

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З Днем СБУ тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

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Хай буде сильною рука,

Робота – у радість, хоча й нелегка

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, зрозуміло?

З Днем СБУ, розвідник вмілий!

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Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося вами –

Що й не передать словами!

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