18 грудня за новим стилем православна церква відзначає Савин день як дату пам’яті преподобного Сави Освяченого. Саме час згадати про заборони на свято, яких дотримувались наші предки та передавали з покоління в покоління.

Що не можна робити на Сави – далі у матеріалі.

Це церковне свято, як будь-які інші, обмежує діяльність, якою можна займатися. Так, в першу чергу не можна працювати жінкам – наші предки вірили, що існує велика ймовірність отримати великі проблеми зі здоров’ям.

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Похід до гостей краще відкласти на другий день – на Сави треба бути вдома та провести вечір у затишній атмосфері.

Як і на Варвари 17 грудня, жінкам також заборонено займатися рутинними справами вдома – це стосується шиття.

Вагітним жінкам не можна мити голову – вважається, що можуть бути проблеми з дитиною.

Заборонено лаятись при дітях та тваринах, особливо при конях. Та й у будь-яке церковне свято краще не тримати негативу в голові – сваритися з близькими не варто, інакше стосунки будуть лише гіршими з часом.

Половина грудня пройшла непомітно – вже наприкінці місяця очікується Новий рік 2023 року, а після нього настане січень. Середина зими порадує українців святами й до них краще підготуватися заздалегідь. Ознайомитися з повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.