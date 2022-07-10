2022 року День рибалки в Україні відзначається 10 липня. Традиційно свято припадає на другу неділю липня, і цей рік не виняток.
10 липня варто привітати не лише співробітників рибної промисловості, а й простих рибалок, які люблять насолоджуватися активним відпочинком біля річки чи озера, хвалитися своїми трофеями та насолоджуватися умиротвореною атмосферою.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем рибалки у листівках та СМС, які порадують любителів та фанатів цього хобі навіть на відстані. Побажання великого вилову та чудової погоди завжди піднімають настрій рибалкам.
***
Бажаю відмінного кльову,
Відерце великого улову,
Надійною нехай буде вудка,
Душа хай не знає смутку!
***
Вітаю я тебе
З днем святковим,
З днем рибалки,
І бажаю я удачі,
І в праці самовіддачі.
Я хочу, щоб ти зловив
Рибу чудову,
Але не з хвостиком — просту,
А з любов’ю — золоту!
***
Вдалого місця, улову з відро
Щоб кожного разу в рибалці “везло”.
Хай річка усміхнеться Тобі тепло-тепло,
Риба лиш велика ловиться легко!
***
Зі святом вас, дорогі рибалки!
Бажаю щастя через край,
Здоров’я, миру, радості,
Нехай буде великим ваш улов від нині, і до старості!
***
Для чоловіків крутих, суворих,
Битися за вуха готових,
Свято є – День рибалки,
Воно хмільне у нас злегка.
Нехай же водні дороги
Будуть ласкаві, несуворі,
Часто танцює поплавок,
На гачку сидить сомок!
***
І в цей день тебе ми вітаємо,
І звичайно ж удачі в твоєму хобі бажаємо,
І бажаємо здоров’я тобі і менше уразливості.
І в лові риби терпіння і посидючості.
***
Липень пролетить непомітно в цьому темпі життя – незабаром настане серпень. Останній місяць літа порадує українців величезною кількістю свят, у тому числі професійних. Наприклад, свій день відзначатимуть інкасатори, археолог, бджоляр і навіть блогер. Повний календар свят серпня 2022 року доступний на Фактах ICTV.