2022 року День рибалки в Україні відзначається 10 липня. Традиційно свято припадає на другу неділю липня, і цей рік не виняток.

10 липня варто привітати не лише співробітників рибної промисловості, а й простих рибалок, які люблять насолоджуватися активним відпочинком біля річки чи озера, хвалитися своїми трофеями та насолоджуватися умиротвореною атмосферою.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем рибалки у листівках та СМС, які порадують любителів та фанатів цього хобі навіть на відстані. Побажання великого вилову та чудової погоди завжди піднімають настрій рибалкам.

Зараз дивляться

***

Бажаю відмінного кльову,

Відерце великого улову,

Надійною нехай буде вудка,

Душа хай не знає смутку!

***

Вітаю я тебе

З днем святковим,

З днем рибалки,

І бажаю я удачі,

І в праці самовіддачі.

Я хочу, щоб ти зловив

Рибу чудову,

Але не з хвостиком — просту,

А з любов’ю — золоту!

***

Вдалого місця, улову з відро

Щоб кожного разу в рибалці “везло”.

Хай річка усміхнеться Тобі тепло-тепло,

Риба лиш велика ловиться легко!

***

Зі святом вас, дорогі рибалки!

Бажаю щастя через край,

Здоров’я, миру, радості,

Нехай буде великим ваш улов від нині, і до старості!

***

Для чоловіків крутих, суворих,

Битися за вуха готових,

Свято є – День рибалки,

Воно хмільне у нас злегка.

Нехай же водні дороги

Будуть ласкаві, несуворі,

Часто танцює поплавок,

На гачку сидить сомок!

***

І в цей день тебе ми вітаємо,

І звичайно ж удачі в твоєму хобі бажаємо,

І бажаємо здоров’я тобі і менше уразливості.

І в лові риби терпіння і посидючості.

***

Липень пролетить непомітно в цьому темпі життя – незабаром настане серпень. Останній місяць літа порадує українців величезною кількістю свят, у тому числі професійних. Наприклад, свій день відзначатимуть інкасатори, археолог, бджоляр і навіть блогер. Повний календар свят серпня 2022 року доступний на Фактах ICTV.